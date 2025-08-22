こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
開業10周年記念 京都丹後鉄道と「クロミ」がコラボ！『丹後七姫とめぐるクロミのドキドキ丹鉄ダイアリー』を実施
丹後に伝承の残る丹後七姫をイメージしたクロミでデザインされたラッピング列車を期間限定で9月6日(土)から運行！
京都丹後鉄道(以下「丹鉄」)を運行するWILLER TRAINS株式会社（本社：京都府宮津市、代表取締役：飯島徹）は、2025年9月6日（土）～12月5日（金）の期間、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーション企画『丹後七姫とめぐるクロミのドキドキ丹鉄ダイアリー』（https://trains.willer.co.jp/event/dokidoki-tantetsudiary/）を実施します。
期間中には、丹鉄沿線の天橋立～峰山エリアを中心に伝承される「丹後七姫」をイメージし、装いを変えた「クロミ」がデザインされた特別ラッピング列車『クロミの丹後七姫トレイン』を運行します。丹後地方のさまざまな美しい景色や植物とともにデザインされた今回だけの特別なラッピング車両です。さらに、「丹後七姫」をイメージした「クロミ」の衣装には、今年開業10周年を迎えた丹鉄のこれまでの車両カラーを印象的に施しています。内装も「クロミ」と「丹後七姫」の世界観一色となっていますので、ぜひご注目ください。
その他、オリジナル特典付きの一日乗車券「クロミのドキドキ丹鉄パス」の発売やオリジナルグッズの販売、デジタルスタンプラリー、沿線の駅や観光地でのキャラクターパネルの設置等も実施します。丹鉄沿線の美しい景色とともに、『クロミの丹後七姫トレイン』をぜひお楽しみください。
今後も、丹鉄は、地域の皆様に愛される鉄道を目指してまいります。
■特別デザインのラッピング列車『クロミの丹後七姫トレイン』の詳細
＜ラッピング列車運行期間＞
・2025年9月6日（土）～12月5日（金）
＜ラッピング列車運行区間＞
・ 宮舞線・宮豊線 西舞鶴駅～豊岡駅
＜ラッピング列車デザイン＞
『クロミの丹後七姫トレイン』車両ラッピング
※画像はイメージです
※ラッピング列車の運行情報については、オフィシャルサイト（https://trains.willer.co.jp/event/dokidoki-tantetsudiary/）をご覧ください。
■オリジナル特典付き！コラボ「一日乗車券」発売について
オリジナル特典付一日乗車券「クロミのドキドキ丹鉄パス」を発売します。
「クロミのドキドキ丹鉄パス」（見本）
～「クロミのドキドキ丹鉄パス」概要～
＜発売日時・場所＞
・日時：2025年9月6日（土）～ 12月5日（金）各駅の営業時間開始時刻～終了時刻まで
・場所：福知山駅、大江駅、西舞鶴駅、丹後由良駅、栗田駅、宮津駅、天橋立駅、与謝野駅、
京丹後大宮駅、峰山駅、網野駅、夕日ヶ浦木津温泉駅、小天橋駅、久美浜駅、
豊岡駅、丹鉄HP（WEBで購入し、駅で引き換え）
＜きっぷの内容＞丹鉄全線の普通列車、快速列車が有効、有効期限内の1日限りで乗り放題
※特急列車・丹後あかまつ号ご利用の場合は別途、特急券・乗車整理券が必要となります。
＜利用可能日＞ 2025年月9日6日（土）～12月5日（金）
＜有効期限＞ 発行日より1カ月
＜発売金額＞ 大人 2,000円（小児1,000円）
＜特典内容＞ チケットケース「クロミのドキドキパスケース」
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。万が一完売の場合はご了承ください。
※旅行会社での取り扱いはございません。
※きっぷに関する詳細については、オフィシャルサイト（https://trains.willer.co.jp/event/dokidoki-tantetsudiary/）をご覧ください。
■デジタルスタンプラリーについて
期間中、丹鉄の主要駅をはじめとした沿線にある観光地にてデジタルスタンプラリーを実施します。1日乗車券「クロミのドキドキ丹鉄パス」購入者限定で参加でき、沿線の駅・観光地にある15か所のスタンプポイントの中から5か所のデジタルスタンプを集めるごとに1個オリジナル景品をプレゼント。景品はパス1枚に付き1枚進呈します。
＜デジタルスタンプ設置箇所＞
・駅：福知山駅、大江駅、西舞鶴駅、丹後由良駅、宮津駅、天橋立駅、与謝野駅、京丹後大宮駅、久美浜駅
・観光地：天橋立ビューランド、笠松公園、丹後王国、福知山鉄道館フクレル、向井酒造
＜景品引き渡し箇所＞
福知山駅、舞鶴駅、宮津駅、天橋立駅、久美浜駅
※詳しくはオフシャルサイト（https://trains.willer.co.jp/event/dokidoki-tantetsudiary/）をご覧ください。
■オリジナルグッズ販売について
丹後七姫をイメージしたクロミなど今回だけの描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズを、9月6日（土）10：00～みやづ歴史の館にて実施される「丹鉄10周年感謝祭」にて販売します。 9月8日（月）13:00～は、宮津駅・天橋立駅とWILLER TRAINS公式オンラインショップにて販売します。
＜販売グッズ＞
ステッカー、ハンドタオル、アクリル駅名バッチなど
＜販売日時（予定）＞
[先行販売]
・日時：2025年9月6日（土）10：00～16：00
・場所：みやづ歴史の館(京都府宮津市字鶴賀2164)
[通常販売]
・日時：2025年9月8日（月）13:00～
・場所：宮津駅・天橋立駅、WILLER TRAINS公式オンラインショップ WILLER TRAINS SHOP 114km Selection
※オンラインショップは2025年9月8日（月）13:00～予約受付となります。
https://shop.trains.willer.co.jp/
■キャラクターパネル設置について
期間中、一部の丹鉄の主要駅をはじめとした沿線にある観光地にキャラクターパネルを設置します。
＜パネル設置箇所＞
・駅：福知山駅、大江駅、西舞鶴駅、丹後由良駅、宮津駅、天橋立駅、京丹後大宮、久美浜駅
・観光地など：天橋立や伊根など沿線各地に設置しています。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
※悪天候や定休日、その他の事情により設置しない場合があります。
※各施設の営業時間にご注意ください。
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662364
※WILLER TRAINS株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
