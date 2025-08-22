OffSecとDeloitteが人材育成を通じてアジアのサイバー防御を強化すべく協力





ニューヨーク, 2025年8月22日 /PRNewswire/ -- サイバーセキュリティのトレーニングと認定資格に関する世界有数のプロバイダーOffSec Services Ltd（「OffSec」）はDeloitteとの戦略的提携を発表します。 この提携により、アジア全域で高度な実践的なサイバーセキュリティ・トレーニング・プログラムが提供され、増大するサイバー脅威と熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足に直接対処できるようになります。

このコラボレーションにより、技術スキルと敵対者の考え方に重点を置いたサイバーセキュリティ専門家の育成におけるOffSecの評判と、Deloitteのエンタープライズ・サイバーセキュリティの専門知識および地域的な知見が融合されます。OffSecとDeloitteは、実践的で効果的なトレーニングを共同で提供することを目指しています。これにより、セキュリティ実務者、企業チーム、そしてプロフェッショナルを目指す人々は、現在喫緊のセキュリティ課題に取り組む上で必要な攻撃力と防御力を身につけることができます。

「今日のサイバーセキュリティには、認識と最新のテクノロジー・スタック以上のものが求められます。実践的な能力、継続的なスキルアップ、そして現実世界のリアルタイムの脅威への備えが必要です。この画期的な戦略的パートナーシップを通じて、OffSecは業界をリードするシミュレーションとスキル開発を、Deloitteのクライアント、業界、規制に関する深い知見と組み合わせて提供します。私たちは協力して、進化する脅威の状況に対応できる、回復力のあるエンタープライズ・グレードのセキュリティ・チームを構築し、より効果的な大規模なサイバー変革を実現します」と、OffSecのAPAC担当副社長、Matt Collins氏は述べています。

トレーニング・プログラムは、侵入テスト、倫理的ハッキング、エクスプロイト開発、アプリケーションおよびインフラストラクチャのセキュリティ、インシデント対応など、幅広い高度なトピックをカバーしたものです。コースは認定インストラクターによって提供され、OffSecの実証済みの実践的なラボ環境を通じて実施されるほか、Deloitteのビジネス・コンテキストのシナリオとケース・スタディも取り入れられます。これにより、参加者は技術的な熟練度を習得できるだけでなく、その知識を実際の運用環境で応用できるようになります。

規制強化とますます高度化する攻撃に直面している組織にとって、このコラボレーションは、世界的に認められた認定資格と実戦でテストされた技術を使用してサイバーセキュリティ・チームのスキルを向上させるスケーラブルなソリューションを提供します。このプログラムはシンガポールで始まり、将来的には主要なアジア太平洋市場全体に拡大する予定です。

「脅威環境がますます複雑化し、人材ギャップが拡大する中、今回のOffSecとのコラボレーションは、実践的でキャリアに関連したトレーニングを提供し、技術的な深みを養うとともに、組織が運用能力に基づいたセキュリティ文化を確立できるようにすることで、両方の課題に対処します」と、Deloitte Learning Solutionsのエグゼクティブ・ディレクター、Lim Kim Hwee氏は述べています。

今回の共同作業でOffSecとDeloitteが共通に持っている使命は、専門家レベルのトレーニングをよりアクセスしやすく、関連性のあるものにし、企業や規制当局の進化するニーズに合わせたものにすることで、地域全体のサイバーセキュリティ専門職のレベルを向上させることです。この連携により、両組織は、技術的に厳格で、ビジネスを認識し、地域情報に基づいたサイバーセキュリティ人材の育成に対するアプローチ方法の新たな基準を確立します。

OffSec Services Ltdについて

OffSecは、サイバーセキュリティ専門家のための継続的な専門能力開発およびトレーニング、教育を提供するリーディング・カンパニーです。OffSecの独自の教育方法と実践的なハンズオン学習によって、チームが現代で最も重要なスキルを身につけることで、情報セキュリティの人材不足を補完することができます。OffSecラーニング・ライブラリーには、1,800本以上のビデオ、4,200以上のラボを含む7,000時間のコンテンツが収録されています。OffSecは、サイバーセキュリティに不可欠なスキルとリソースを提供することで、個人と組織がサイバー脅威と戦うことを可能にすることに対するコミットメントを示しています。OffSecは、侵入テスト、倫理的ハッキング、ネットワーク・セキュリティ評価のための主要なオペレーティング・システムであるKali Linuxにも資金を提供し、保守管理を行っています。

詳細については、offsec.comにアクセスし、XおよびLinkedInで同社アカウントをフォローしてください。

メディア関係者問い合わせ先：

連絡担当者：Damian Goh

メール：d.goh@offsec.com

ウェブサイト：www.offsec.com | www.kali.org

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2500364/OffSec_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com