川崎市内に4店舗目！ 川崎駅直通の施設にサブウェイが出店！ 『川崎アゼリア店』 8月29日（金）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『川崎アゼリア店』を2025年8月29日（金）にオープンいたします。

当店は、JR「川崎駅」東口・京急本線「京急川崎駅」から直通の地下に広がる商業施設「川崎アゼリア」地下1階に出店します。





川崎アゼリア店 イメージ

川崎アゼリアは飲食やサービス、ファッションなど様々なテナントを有しており、JR川崎駅・京急川崎駅と直通する商業施設のため、駅周辺に勤務する方や通勤・通学で駅を利用する方など、平日休日問わず老若男女幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は、「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自分のペースでご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2025年8月現在、既存店の売り上げが58カ月連続で増加を続けており、8月29日の当店のオープンにより、全国の出店数は204店舗となる予定です（2025年8月22日現在）。

なお、ブランド誕生60周年を記念した〈BEAMS DESIGN（ビームス デザイン）〉プロデュースの限定オリジナルグッズの限定販売店舗です。

【川崎アゼリア店 店舗概要】

■オープン ： 2025年8月29日（金）

■住所 ： 〒210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2 川崎アゼリア 地下1階

■営業時間 ： 8:00～22:30

■面積 ： 75.32㎡（22.82坪）

■客席数 ： 28席

【店舗特徴】

●デジタル・メニューボードの設置

●セルフオーダーシステムの導入

【限定オリジナルグッズ 販売概要】

■期間 ： 2025年8月29日（金）8:00～

※なくなり次第終了となります。

■販売オリジナルグッズ

①〈SUBWAY Produced by BEAMS DESIGN〉

えびアボカドぬいぐるみ＆ショッピングバッグセット ： 8,500円（税込）

②えびアボカドぬいぐるみ 単品 ： 5,000円（税込）

③ショッピングバッグ 単品 ： 3,500円（税込）





ショッピングバッグ

軽量でなめらかなポリエステル素材で、サブウェイのロゴの刺繍いり。シンプルなデザインながらサンドイッチのテイクアウトはもちろん普段使いにもおすすめ。

えびアボカドぬいぐるみ

サブウェイのNo.1メニューである「えびアボカド」をモチーフに、世界中で愛されるドイツのぬいぐるみブランド〈NICI（ニキ）〉が手がけたかわいらしいぬいぐるみ

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部

電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日9:00～17:00 FAX：03-6423-6581

Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。