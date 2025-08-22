『RPG Developer Bakin』 ゲームクリエイター祁答院慎×Bakin 開発ブログ第2回「ゲーム作り 始めた僕も 大勝利」公開 いよいよ8月28日正式版リリース！無料体験版も同日配信決定
株式会社スマイルブーム（代表取締役：小林貴樹／本社：札幌市）は、本日、ゲームクリエイター・祁答院慎氏が『RPG Developer Bakin（以下、Bakin）』を用いて新たなサンプルゲームを制作する過程を紹介する開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」の第2回記事を公開しました。
また、8月28日の正式版リリースにあわせ、無料体験版の同日配信が決定しました。さらに、クラフト機能の追加やローカライズ支援ツールのプラグイン、フェンス素材の3Dモデルパックなど、3つのDLCも同日に発売予定ですのでお知らせいたします。
■学びと習作を経て、制作するサンプルゲームが決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327825&id=bodyimage1】
人気ホラーゲーム『コープスパーティー』のクリエイター・祁答院氏が、Bakinを使って制作中の新たなサンプルゲーム。その制作過程を紹介する開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」の第2回「ゲーム作り 始めた僕も 大勝利」を公開しました。
記事では、Bakinの使い方を学びながら制作した習作ミニゲームの紹介や、その経験を踏まえて決定したサンプルゲームの内容について語られています。プロのクリエイターが本制作に踏み出す瞬間を、ぜひご覧ください。
■Made with RPG Developer Bakin第2回：ゲーム作り 始めた僕も 大勝利
URL：https://rpgbakin.com/blog/made-with-bakin/15985
■祁答院 慎（けどういん まこと）プロフィール
日本のゲームクリエイター・シナリオライター。兵庫県尼崎市出身。学生時代に自作したホラーゲーム『コープスパーティー』が同人作品として注目され、後に商業化。シリーズはゲームだけでなく、小説、ドラマCD、アニメなど多方面に展開され、国内外で高い評価を受ける。ホラーやサスペンス、青春群像劇など人間の内面に迫る重厚なストーリー作りに定評があり、独特の恐怖演出や心理描写にファンが多い。近年もゲームや小説で新作を発表し続け、精力的に活動。制作スタイルとして「まず物語から考える」ことを重視し、自身の体験や感情を反映させながら作品世界を構築している。
※『コープスパーティー』はTeam GrisGris、『コープスパーティーBR、BS、2U、BD、TP』はTeam GrisGris/MAGES.の著作物です。
■2025年8月28日正式版リリース！無料体験版も同時配信決定！
2025年8月28日にBakinの正式版をリリースするにあたり、Bakinの体験版を無料配信することを決定しました。体験版では、基本的な機能を中心にツールの使い心地を気軽にお試しいただけます。なお、一部の機能は制限されておりますので、あらかじめご了承ください。
さらに、体験版で作成したゲームデータは、製品版をご購入いただくと、そのまま読み込むことができ、継続してご利用いただけます。
■『RPG Developer Bakin』体験版概要
名称：RPG Developer Bakin Demo
配信日：2025年8月28日（木）
配信ストア：Steam
価格：無料
※その他、体験版の仕様などの詳細は別途Steamニュース等で後日お知らせいたします。
■8月28日発売予定！新たなDLCが3種類登場
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327825&id=bodyimage2】
プレイヤーが素材からアイテムを作成できるクラフト機能を追加できるプラグイン『Crafting System』、Bakinで制作したゲームを多言語対応にするためのローカライズ支援プラグイン『Localization Toolkit』、あらゆるシーンに対応可能なフェンス素材の3Dモデルパック『Modular Fence』を2025年8月28日（木）に発売予定です。また、発売日より14日間の10％OFFのローンチ割引を実施予定です。ウィッシュリストへの登録をお忘れなく！
