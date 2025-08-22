こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「魔改造の夜 THE MUSEUM」に出展
ヤマハ発動機株式会社は、NHKで人気の科学技術エンタメ番組「魔改造の夜」の大型イベントである「魔改造の夜 THE MUSEUM」に出展します。
本イベントでは番組放送時に出場した魔改造マシンの展示のほか、マシンの動きを実際にご覧いただける実演＆解説講座が開催されます。
■イベント概要
・開催期間：2025年8月25日（月）～9月2日（火）
・開館時間：10:00～18:00
※8月25日は11:30開館、9月2日は16:00閉館
※8月29日～31日は19:30まで夜間延長
・会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3-12-8）
・入場料（税込）：
- 前売券：一般2,000円／高校・大学・専門学校生1,500円／小・中学生500円
- 当日券：一般2,100円／高校・大学・専門学校生1,600円／小・中学生600円
●当社が挑戦したお題（番組内では「Yマハ発動機」として登場）
(1)トラちゃんウサちゃん50mリレー（2023年4月27日放送）
老舗おもちゃメーカー、イワヤ株式会社製「わんぱく全開ガオガオタイガー」と「おみみパタパタこうさぎユッキー」を魔改造し、全長50ｍのコースを激走するリレー競技。コースの中央にテイクオーバーゾーンが設けられ、この区間で第1走者のトラから第2走者のウサギにバトンを渡す。ヤマハ発動機からは「干支GP RACING TEAM」がエントリー。
▽「TR22」（上）、「US23」（下）
(2)鳩時計ハト入れ（2023年5月25日放送）
リズム株式会社製の鳩時計「ふいごカッコー」を魔改造。時計の小さな窓からハトを次々に発射させ、頭上8ｍの高さに設置された直径45cmのゴール（網）に入れたハトの数を競う玉入れ競技。ハトを3回鳴かせた後に射出を開始し、持ち時間の90秒間に100羽のハトを連射する。ヤマハ発動機からは「鳩RIDERS」がエントリー。
▽「鳩RIDING ACADEMY」
●当社出展情報
①「魔改造の夜」参戦マシンの展示
トラちゃんウサちゃん50mリレー：「TR22」「US23」
鳩時計ハト入れ：「鳩RIDING ACADEMY」
場所：モンスター展示エリア
②「鳩RIDING ACADEMY」「TR22」「US23」2号機展示
魔改造の夜に参戦したマシンがさらにパワーアップして登場。
場所：チーム出展ブースエリア
③ステージ出演
・実演＆解説講座［出場者：Yマハ発動機］
日程：2025年8月30日（土）11:00～12:00
演目：トラちゃんウサちゃん50mリレー/鳩時計ハト入れ
・競演ステージ［出場者：T・DK / Yマハ発動機］
トラちゃんウサちゃん50ｍリレー
日程：2025年8月28日（木）16:30～17:30
鳩時計ハト入れ
日程：2025年9月1日（月）11:00～12:00
※会場に来られない方もLIVE＆アーカイブ配信にてご覧いただけます（有料）
ステージ情報、LIVE＆アーカイブ配信について、詳しくはこちらをご確認ください。
https://www.makaizo.net/demo
④ワークショップ
「廃プラミニタイヤ＆エンジンでつくるあなただけのバイク」
当社製品の製造工程で出るプラスチックごみを再活用した、ミニタイヤ・エンジン。
ペーパークラフトにぬり絵で好きな色に仕上げ、あなただけのSEROWを完成させます。
日程：8月31日（日）11:50～12:50、9月1日（月）11:50～12:50
■イベント公式グッズ情報
会場では、魔改造の夜に出演したヤマハ発動機社員のインタビューも収録されている公式BOOKをはじめ、さまざまなグッズが販売されます。
▽詳しくはこちらごご覧ください。
https://www.makaizo.net/goods
技術者たちの熱意と創造力が結集した“魔改造”の傑作を、間近でじっくりとご覧いただける貴重な機会です。ぜひ会場でその迫力をご体感ください。
▽魔改造の夜 THE MUSEUM 公式HP
https://www.makaizo.net/
▽Yマハ発動機『魔改造の夜』バックストーリーズ
https://global.yamaha-motor.com/jp/recruit/makaizo
本件に関するお問合わせ先
ブランドマーケティング部 ブランド発信グループ
TEL：0538-32-1150