教育機関のための『Moodle活用資料』無料配布中！機能・使い方・事例をひとまとめ
株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、世界240カ国以上、約4億人が利用するeラーニングシステム「Moodle（ムードル）」の導入・カスタマイズ・運用するサポートを行っております。さらに使いやすくカスタマイズしたeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」の、導入・カスタマイズ・運用するサポートを行っております。
2025年8月21日、教育機関の方に役立つ「Moodle（ムードル）の機能」や「Moodleの使い方」をまとめたダウンロード資料の配布を開始しました。
「Moodle（ムードル）」は学校教育の質向上のためにオーストラリアで生まれたeラーニングシステムです。大学・短大・専門学校をはじめとした教育機関で広く利用されており、「教育現場のニーズに合っていて助かる」と多くのご担当者さまからご好評をいただいています。
今回ご用意した資料では、教育機関で特に役立つMoodle（ムードル）の機能や使い方をわかりやすくまとめ、実際の事例も交えて紹介しています。
「これからeラーニングシステムを導入したい」「まずは情報収集から始めたい」とお考えの方にとって、最初の一歩としてご活用いただける内容です。
【詳細はこちら】https://www.io-maga.com/2025/08/news20250821/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327774&id=bodyimage1】
◆この資料でわかること
Moodleが大学シェアNo.1の理由
学びを最大化させるIO Moodleの機能
大学のMoodle導入事例
運営・管理のお悩みサポート
イオマガジンについて
Moodleの料金体系
＜資料のサンプル＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327774&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327774&id=bodyimage3】
本サービスへご興味をお持ちになった方は、以下連絡先までお気軽にお問合せください。お待ちしております。
■「Moodle（ムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
eラーニングプラットフォーム「Moodle（ムードル）」は、現在、世界で4.0億人が利用しているeラーニングシステムです。レスポンシブデザイン採用のため、PCやタブレット、スマホなど、デバイスを選ばずに使えるマルチプラットフォーム型になっています。無償で配布されるアプリ（iPhone、アンドロイド）をご利用いただければ、通信環境がないところでも学習可能です。配信コンテンツは、テキスト・PDF・動画・HTML5・SCORMなどにも対応。テストも、○×式・4択式・記述式・穴埋め式など、多彩な形式に対応しています。大学や病院、大企業を中心に日本での導入実績も多く、使いやすいと評判のオンライン学習システムです。
■「Moodle（ムードル）日本語マニュアル（対象バージョン：4.5）」の無料公開中！
https://www.io-maga.com/sample_document/
「Moodle（ムードル）」には正式な日本語マニュアルが存在しません。そのため、「この機能はどのように使うの？」というちょっとした疑問を解決するのも大変です。そこで、イオマガジンでは日本語のオリジナルマニュアルを作成しました。基本的な機能から応用編の便利機能まで、画像付きでわかりやすく解説しているので、この一冊があれば、スムーズに「Moodle（ムードル）」を使いこなすことが可能です。
現在、イオマガジンのホームページにて無料公開中です。「Moodle（ムードル）」の使い方にお困りの方はぜひご利用ください。
■イオマガジンとは？
https://www.io-maga.com/company/
イオマガジンは、ジャスダック上場の「城南進学研究社」のグループ会社であり、また「Moodle（ムードル）」の正式パートナーです。日本の各種法人向けに、「Moodle（ムードル）」の構築・運用・カスタムなどをサポートしています。「何度でもチャレンジできるセカイを」をモットーにしながら、人生100年時代の大人の学び（リカレント教育）をサポートしています。
■本リリースに関するお問合せ■
株式会社イオマガジン：望月、成家
hp: https://www.io-maga.com
e-mail: sales@io-maga.com
TEL: 03-6384-5740
配信元企業：株式会社イオマガジン
2025年8月21日、教育機関の方に役立つ「Moodle（ムードル）の機能」や「Moodleの使い方」をまとめたダウンロード資料の配布を開始しました。
「Moodle（ムードル）」は学校教育の質向上のためにオーストラリアで生まれたeラーニングシステムです。大学・短大・専門学校をはじめとした教育機関で広く利用されており、「教育現場のニーズに合っていて助かる」と多くのご担当者さまからご好評をいただいています。
今回ご用意した資料では、教育機関で特に役立つMoodle（ムードル）の機能や使い方をわかりやすくまとめ、実際の事例も交えて紹介しています。
「これからeラーニングシステムを導入したい」「まずは情報収集から始めたい」とお考えの方にとって、最初の一歩としてご活用いただける内容です。
【詳細はこちら】https://www.io-maga.com/2025/08/news20250821/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327774&id=bodyimage1】
◆この資料でわかること
Moodleが大学シェアNo.1の理由
学びを最大化させるIO Moodleの機能
大学のMoodle導入事例
運営・管理のお悩みサポート
イオマガジンについて
Moodleの料金体系
＜資料のサンプル＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327774&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327774&id=bodyimage3】
本サービスへご興味をお持ちになった方は、以下連絡先までお気軽にお問合せください。お待ちしております。
■「Moodle（ムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
eラーニングプラットフォーム「Moodle（ムードル）」は、現在、世界で4.0億人が利用しているeラーニングシステムです。レスポンシブデザイン採用のため、PCやタブレット、スマホなど、デバイスを選ばずに使えるマルチプラットフォーム型になっています。無償で配布されるアプリ（iPhone、アンドロイド）をご利用いただければ、通信環境がないところでも学習可能です。配信コンテンツは、テキスト・PDF・動画・HTML5・SCORMなどにも対応。テストも、○×式・4択式・記述式・穴埋め式など、多彩な形式に対応しています。大学や病院、大企業を中心に日本での導入実績も多く、使いやすいと評判のオンライン学習システムです。
■「Moodle（ムードル）日本語マニュアル（対象バージョン：4.5）」の無料公開中！
https://www.io-maga.com/sample_document/
「Moodle（ムードル）」には正式な日本語マニュアルが存在しません。そのため、「この機能はどのように使うの？」というちょっとした疑問を解決するのも大変です。そこで、イオマガジンでは日本語のオリジナルマニュアルを作成しました。基本的な機能から応用編の便利機能まで、画像付きでわかりやすく解説しているので、この一冊があれば、スムーズに「Moodle（ムードル）」を使いこなすことが可能です。
現在、イオマガジンのホームページにて無料公開中です。「Moodle（ムードル）」の使い方にお困りの方はぜひご利用ください。
■イオマガジンとは？
https://www.io-maga.com/company/
イオマガジンは、ジャスダック上場の「城南進学研究社」のグループ会社であり、また「Moodle（ムードル）」の正式パートナーです。日本の各種法人向けに、「Moodle（ムードル）」の構築・運用・カスタムなどをサポートしています。「何度でもチャレンジできるセカイを」をモットーにしながら、人生100年時代の大人の学び（リカレント教育）をサポートしています。
■本リリースに関するお問合せ■
株式会社イオマガジン：望月、成家
hp: https://www.io-maga.com
e-mail: sales@io-maga.com
TEL: 03-6384-5740
配信元企業：株式会社イオマガジン
プレスリリース詳細へ