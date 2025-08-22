【銀座 蔦屋書店】荒井颯子、植田工、上野聖人、久保勝大、谷口洸、DEADKEBABによるグループ展「Versions」を8月29日（金）より開催。





上段：左から久保勝大、DEADKEBAB、谷口洸、下段：左から植田工、荒井颯子、上野聖人





銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、店内中央イベントスペースGINZA ATRIUMにてグループ展「Versions（ヴァージョンズ）」を、2025年8月29日（火）より9月10日（水）の期間、開催します。概要銀座 蔦屋書店では、荒井颯子、植田工、上野聖人、久保勝大、谷口洸、DEADKEBABによるグループ展を開催します。荒井颯子は、日本画の技法で現代的で映画のような世界を想起させるモチーフを描くアーティストです。国内ではまだ無名な存在ながら、大学院在学中に出展した昨年の韓国のアートフェアをきっかけとして、韓国や中国のアートファンから支持を得て、この7月には韓国ソウルのギャラリーで個展を開催するなど、活躍の場を広げています。植田工は、東京藝術大学卒業後、大阪万博のパソナパビリオン内のモニュメント「生命進化の樹」のデザインも手がけた異色の経歴の画家です。DEADKEBABは、音楽活動とビジュアルアートの活動を両輪で行い、ビームスなどのアパレルブランドとのコラボレーションなどもおこなっています。谷口洸は、2020年「アートアワードトーキョー丸の内」にて「ブルームーン賞」受賞、光や水、空気が織り成す自然の事象を独自の抽象表現に落とし込んでいるところに特徴があります。久保勝大は、冗長と逸脱の間を縫うように抽象的な画面を構成、上野聖人は、木彫の人物と岩絵の具による着色のアプローチが特徴的です。今回展示する作品は言ってみれば、作家それぞれの「世界を見る視点」の表われであり、それは世界のそれぞれのバージョンであると言えるかもしれません。そんな意味を込めてテーマは「Versions」と名付けました。どうぞ会場にて、各作家のVersionsをお楽しみください。