¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬ー¡Û¥Ë¥¯¥ª¥óÄ®ÅÄBASEÂè3ÃÆÈ¯É½¡ªÆ£²¬ ÀµÌÀ¡¢½Ð±é·èÄê¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327856&id=bodyimage1¡Û
¡Ê³ô¡Ë¥¢¥·¥¹¥È¼çºÅ¡¢Æù¤È²»³Ú¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥Ë¥¯¥ª¥óÄ®ÅÄBASE¡×¡£
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤È1¥«·îÈ¾¡£8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Âè»°ÃÆ¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎROLLY¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô120ËüÄ¶¡¦ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²óÆÍÇË¤Î¿·À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È TENSONG¡Ê¥Æ¥ó¥½¥ó¥°¡Ë¡£³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¸ÄÀË¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä®ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬ー Æ£²¬ ÀµÌÀ¡Ê¤Õ¤¸¤ª¤« ¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ð
¢£Æ£²¬ ÀµÌÀ
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£ÅÁÀâ¤Î¡ÖASAYAN¡×Ä¶¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È¥ªー¥Ç¥·¥ç¥ó¤òµ¡¤Ë2001Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£
05Ç¯¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥Þ¥ê¥¦¥¹Ìò¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³¦¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£
08Ç¯¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¡¢°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
17Ç¯¡ÖÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¼«¤é¤Î±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀÄÅâ¿É»Ò¡×¤Ç¤ÏµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦²»³Ú¡¦½Ð±é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î¼ç¤ÊÉñÂæºîÉÊ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤«～one fine day¡Ù¡ØDOGFIGHT¡Ù¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999 THE MUSICAL¡Ù¡Ø¥Á¥§ー¥¶¥ì ÇË²õ¤ÎÁÏÂ¤¼Ô¡Ù¡Ø¥í¥¸¥ãー¥¹/¥Ïー¥È¡Ù¡Ø¥¸¥ãー¥¸ー¡¦¥Üー¥¤¥º¡ÙÅù¤¬¤¢¤ë¡£
25Ç¯11·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬´ë²è¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥µー¥È¡ØMusical Lovers 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£WEB https://masaaki-fujioka.com/
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡¡¡»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡¡¡´Ö¡§11:00～19:00Í½Äê
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§Ä®ÅÄ¥·¥Ð¥Ò¥í¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÃæÄ®1ÃúÌÜ20-23¡Ë
Æþ ¾ì ÎÁ¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¥Ë¥¯¥ª¥óÄ®ÅÄBASE¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥ÈÆâ¡Ë
¸å¡¡¡¡±ç¡§Ä®ÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ä®ÅÄÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÄ®ÅÄ¡¦ÁêÌÏ¸¶·ÐºÑÆ±¹¥²ñ
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¥çー¥¢ー¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZooops Japan¡¢³ô¼°²ñ¼ÒI.K.E¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Æ¥£ー¥¤ー¡¢DELE³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Dr.Crab¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥ª¥ë¥Õ¥§¥¦¥¹¥ì¥³ー¥º
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¡¦²»³Ú¥¹¥Æー¥¸1¥¹¥Æー¥¸¡Ê2Æü´Ö¡Ë
¡¦°û¿©Å¹¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤è¤ë½ÐÅ¹·Á¼°20Å¹ÊÞ
¡¦´ë¶È¥Öー¥¹½ÐÅ¹
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥×¥í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó8ÁÈ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó2ÁÈ¡¢Á´10ÁÈ
¢¨½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦½ÐÅ¹¾ðÊó¤Ïº£¸å¤â½ç¼¡È¯É½Í½Äê
³«ºÅÆâÍÆ¡§¡Ö³¹¤ò¸µµ¤¤Ë!¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÆùÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥Ö²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÆþ¾ìÌµÎÁ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327856&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È
¡Ê³ô¡Ë¥¢¥·¥¹¥È¼çºÅ¡¢Æù¤È²»³Ú¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥Ë¥¯¥ª¥óÄ®ÅÄBASE¡×¡£
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤È1¥«·îÈ¾¡£8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Âè»°ÃÆ¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎROLLY¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô120ËüÄ¶¡¦ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²óÆÍÇË¤Î¿·À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È TENSONG¡Ê¥Æ¥ó¥½¥ó¥°¡Ë¡£³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¸ÄÀË¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä®ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬ー Æ£²¬ ÀµÌÀ¡Ê¤Õ¤¸¤ª¤« ¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ð
¢£Æ£²¬ ÀµÌÀ
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£ÅÁÀâ¤Î¡ÖASAYAN¡×Ä¶¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È¥ªー¥Ç¥·¥ç¥ó¤òµ¡¤Ë2001Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£
05Ç¯¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥Þ¥ê¥¦¥¹Ìò¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³¦¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£
08Ç¯¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¡¢°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
17Ç¯¡ÖÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¼«¤é¤Î±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀÄÅâ¿É»Ò¡×¤Ç¤ÏµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦²»³Ú¡¦½Ð±é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î¼ç¤ÊÉñÂæºîÉÊ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤«～one fine day¡Ù¡ØDOGFIGHT¡Ù¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999 THE MUSICAL¡Ù¡Ø¥Á¥§ー¥¶¥ì ÇË²õ¤ÎÁÏÂ¤¼Ô¡Ù¡Ø¥í¥¸¥ãー¥¹/¥Ïー¥È¡Ù¡Ø¥¸¥ãー¥¸ー¡¦¥Üー¥¤¥º¡ÙÅù¤¬¤¢¤ë¡£
25Ç¯11·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬´ë²è¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥µー¥È¡ØMusical Lovers 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£WEB https://masaaki-fujioka.com/
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡¡¡»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡¡¡´Ö¡§11:00～19:00Í½Äê
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§Ä®ÅÄ¥·¥Ð¥Ò¥í¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÃæÄ®1ÃúÌÜ20-23¡Ë
Æþ ¾ì ÎÁ¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¥Ë¥¯¥ª¥óÄ®ÅÄBASE¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥ÈÆâ¡Ë
¸å¡¡¡¡±ç¡§Ä®ÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ä®ÅÄÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÄ®ÅÄ¡¦ÁêÌÏ¸¶·ÐºÑÆ±¹¥²ñ
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¥çー¥¢ー¥È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZooops Japan¡¢³ô¼°²ñ¼ÒI.K.E¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Æ¥£ー¥¤ー¡¢DELE³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Dr.Crab¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥ª¥ë¥Õ¥§¥¦¥¹¥ì¥³ー¥º
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¡¦²»³Ú¥¹¥Æー¥¸1¥¹¥Æー¥¸¡Ê2Æü´Ö¡Ë
¡¦°û¿©Å¹¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤è¤ë½ÐÅ¹·Á¼°20Å¹ÊÞ
¡¦´ë¶È¥Öー¥¹½ÐÅ¹
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥×¥í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó8ÁÈ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó2ÁÈ¡¢Á´10ÁÈ
¢¨½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦½ÐÅ¹¾ðÊó¤Ïº£¸å¤â½ç¼¡È¯É½Í½Äê
³«ºÅÆâÍÆ¡§¡Ö³¹¤ò¸µµ¤¤Ë!¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÆùÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥Ö²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÆþ¾ìÌµÎÁ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327856&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø