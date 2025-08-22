人生を変えてくれた、憧れのあなたへ！ ニジゲンノモリ『忍里ナルトバースデー2025』9月より開催 弐の巻 アニメ完全再現！「九喇嘛とチャクラ綱引き」10月10日限定開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、10月10日のナルトの誕生日を祝して、9月より6つの企画でナルトの誕生日を祝う『忍里ナルト誕生祭2025』を開催いたします。
第２弾では、アニメで九喇嘛（クラマ）とナルトが繰り広げた“チャクラ綱引き”を再現したイベント「九喇嘛とチャクラ綱引き」をナルトの誕生日である10月10日（金）「あ・んの門」開門時に開催いたします。この日、この時間でしか参加できない超貴重なイベントで、参加者には「九喇嘛のお面」をプレゼント！1年に1回、ナルトの誕生日にしか行われない超貴重なイベントを「NARUTO＆BORUTO 忍里」で体験しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327854&id=bodyimage1】
■『忍里ナルトバースデー2025』弐の巻 「九喇嘛とチャクラ綱引き」概要
開催日：
10月10日（金）10：00
内容：
うずまきナルトの誕生日である10月10日（金）の営業開始に合わせ、入場ゲートである「あ・んの門」開門のための綱引きゲームを開催。アニメ同様、九尾の狐・九喇嘛との綱引きを演出し、名シーンを追体験いただけます。また、参加された方は「九喇嘛のお面」をプレゼント
場所：ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」あ・んの門前
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります。
入場チケット：
下記URLよりご購入ください
https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C） 岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
