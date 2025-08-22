フィーチャーフォンにおけるAI：新たなAIデバイスカテゴリーの創出につながる可能性｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年8月19日】
主なポイント
・HMDは最近、AIアシスタント専用キーを搭載したフィーチャーフォンを初めて発売しました。
・低価格の「ダムフォン」と最先端のLLMという、この意外な組み合わせは、長年の常識を覆すものです。
・フィーチャーフォンへのAIの統合が商業的に成功すれば、新たな製品カテゴリーが生まれ、デバイスの世代交代につながる可能性があります。
スマートフォンが主流の時代において、フィーチャーフォンの揺るぎない存在感は見過ごされがちです。物理的なキーパッド、コンパクトなディスプレイ、そして基本的なOSを特徴とするこれらのデバイスは、特に手頃な価格、信頼性、そしてセカンドデバイスとしてのニーズが重視される新興市場において、確固たるユーザーベースを維持しています。しかし、人工知能（AI）がデジタルインタラクションの可能性を再定義する中、フィーチャーフォンという、最も意外な分野で興味深い展開が起こっています。 HMDは最近、DeepSeek AIアシスタント専用キーを搭載したフィーチャーフォン「101 4G」と「102 4G」を発売しました。25ドル未満のキーパッド付き携帯電話に大規模言語モデル（LLM）が工場出荷時に搭載されたのは今回が初めてです。低価格の「ダムフォン」と最先端の中国製LLMという、この意外な組み合わせは、AIイノベーションがどこで生まれるのか、誰がそれを購入できるのか、そしてどのように活用されるのかという長年の仮説を覆すものです。
フィーチャーフォンへのAIの登場
高級スマートフォンでは、既に写真撮影、翻訳、要約作成にデバイス内AIが活用されています。Counterpointは、GenAI搭載スマートフォンが2024年には出荷台数の約20%を占め、2030年には出荷台数の70%にまで増加すると予測しています。現在、GenAI搭載スマートフォンのほとんどは高級スマートフォンセグメントに属しています。HMDのDeepSeek搭載スマートフォンは、AI導入価格を20ドルにまで引き下げることで、その垣根を突破します。モバイルデバイスにおけるAIというと、仮想アシスタント、高度なカメラ、予測入力機能などを搭載した高性能なスマートフォンを思い浮かべることが多いでしょう。しかし、軽量AIモデルや、Mixture of Experts（MoE）といった効率化技術の近年の飛躍的進歩により、最もシンプルなデバイスでもインテリジェントな機能を活用できるようになりました。
驚くべきことに、これらのHMDスマートフォンはクラウドベースであるだけでなく、AIモデルも統合されています。音声操作で電話をかけたり、カレンダーやアドレス帳を開いたり、アラームを追加したり、ラジオをオンにしたりといった操作が、クラウドベースのAI機能以外にも可能です。これらのスマートフォンは現在中国でのみ販売されていますが、将来的な可能性を示唆しています。
これらのデバイスの成功は、他のエコシステムプレーヤー、特にKaiOS搭載スマートフォンによるさらなる製品提供を促す可能性があります。フィーチャーフォンに潜在性がある場合、あるいはフィーチャーフォンの価格帯に触発された他のデバイスが登場した場合、このエコシステム（下図参照）は時間の経過とともに進化していく可能性があります。
主なポイント
・HMDは最近、AIアシスタント専用キーを搭載したフィーチャーフォンを初めて発売しました。
・低価格の「ダムフォン」と最先端のLLMという、この意外な組み合わせは、長年の常識を覆すものです。
・フィーチャーフォンへのAIの統合が商業的に成功すれば、新たな製品カテゴリーが生まれ、デバイスの世代交代につながる可能性があります。
スマートフォンが主流の時代において、フィーチャーフォンの揺るぎない存在感は見過ごされがちです。物理的なキーパッド、コンパクトなディスプレイ、そして基本的なOSを特徴とするこれらのデバイスは、特に手頃な価格、信頼性、そしてセカンドデバイスとしてのニーズが重視される新興市場において、確固たるユーザーベースを維持しています。しかし、人工知能（AI）がデジタルインタラクションの可能性を再定義する中、フィーチャーフォンという、最も意外な分野で興味深い展開が起こっています。 HMDは最近、DeepSeek AIアシスタント専用キーを搭載したフィーチャーフォン「101 4G」と「102 4G」を発売しました。25ドル未満のキーパッド付き携帯電話に大規模言語モデル（LLM）が工場出荷時に搭載されたのは今回が初めてです。低価格の「ダムフォン」と最先端の中国製LLMという、この意外な組み合わせは、AIイノベーションがどこで生まれるのか、誰がそれを購入できるのか、そしてどのように活用されるのかという長年の仮説を覆すものです。
フィーチャーフォンへのAIの登場
高級スマートフォンでは、既に写真撮影、翻訳、要約作成にデバイス内AIが活用されています。Counterpointは、GenAI搭載スマートフォンが2024年には出荷台数の約20%を占め、2030年には出荷台数の70%にまで増加すると予測しています。現在、GenAI搭載スマートフォンのほとんどは高級スマートフォンセグメントに属しています。HMDのDeepSeek搭載スマートフォンは、AI導入価格を20ドルにまで引き下げることで、その垣根を突破します。モバイルデバイスにおけるAIというと、仮想アシスタント、高度なカメラ、予測入力機能などを搭載した高性能なスマートフォンを思い浮かべることが多いでしょう。しかし、軽量AIモデルや、Mixture of Experts（MoE）といった効率化技術の近年の飛躍的進歩により、最もシンプルなデバイスでもインテリジェントな機能を活用できるようになりました。
驚くべきことに、これらのHMDスマートフォンはクラウドベースであるだけでなく、AIモデルも統合されています。音声操作で電話をかけたり、カレンダーやアドレス帳を開いたり、アラームを追加したり、ラジオをオンにしたりといった操作が、クラウドベースのAI機能以外にも可能です。これらのスマートフォンは現在中国でのみ販売されていますが、将来的な可能性を示唆しています。
これらのデバイスの成功は、他のエコシステムプレーヤー、特にKaiOS搭載スマートフォンによるさらなる製品提供を促す可能性があります。フィーチャーフォンに潜在性がある場合、あるいはフィーチャーフォンの価格帯に触発された他のデバイスが登場した場合、このエコシステム（下図参照）は時間の経過とともに進化していく可能性があります。