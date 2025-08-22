Excelの文字化けを簡単解決！原因と直し方|4DDiG File Repair
Excelファイルを開いたときに文字化けが発生すると、内容が正しく確認できず、作業効率や資料の信頼性に大きな影響を与えます。特に日本語の文字や特殊文字を多用したファイルでは、文字化けによって重要な情報が読み取れなくなり、業務や学習に支障をきたすことも少なくありません。
Tenorshare社が提供する「4DDiG File Repair」は、文字化けしたExcelファイルの修復や文字表示の最適化をAI技術で簡単に行えるツールとして高く評価されています。2025年8月22日（金）に公開された最新版では、より多くのExcel形式への対応や修復アルゴリズムの改善により、個人利用からビジネス用途まで幅広く活用できる設計となっています。
4DDiG File Repairを無料体験：https://x.gd/rEoWq
パート1：Excelファイルが文字化けする原因とは？
Excelファイルの文字化けは、作業効率の低下や情報の誤認につながることがあります。主な原因は Windowsシステムの不具合、言語設定、フォントの重複 の3つです。
Windowsシステムの不具合
システム上の問題で文字化けが起こることがあります。Windows Updateで最新の更新を適用すると、改善される場合があります。
言語設定
Excelの言語設定が日本語になっていない場合も文字化けが発生します。「ファイルオプション」から日本語を優先に設定し、再度ファイルを開きましょう。
フォントの重複
Windows10で同じフォント名が重複すると文字化けすることがあります。管理者権限で不要なフォントをアンインストール後、再インストールすると修復可能です。
パート2：Excelファイルの文字化けを簡単に直す方法
文字化けしたExcelファイルは、Officeのオプションで修復したり、CSVとして取り込んだりする方法がありますが、より簡単で確実なのが専用の修復ツールを使う方法です。
直し方1.4DDiG File Repairで文字化けを修復
「4DDiG File Repair」は、文字化けしたExcelファイルを簡単に修復できるアプリケーションです。認識できないファイルも自動で対応してくれるため、ソフトを使うだけで文字化けの悩みを解消できます。
さらに、Excelファイルが開けない場合でも瞬時に判別して修復可能。文字化けだけでなく、開けないファイルの問題も同時に解決できる点が大きな特徴です。以下では、実際に「4DDiG File Repair」を使った文字化け修復の手順をご紹介します。
手順1.4DDiG File Repairを起動します。プログラムのインターフェイスで、「ファイル修復」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327844&id=bodyimage1】
手順2.「ファイルを追加する」ボタンをクリックし、破損したファイルを追加します。「修復開始」ボタンをクリックすると、プログラムは自動的にファイルを修復します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327844&id=bodyimage2】
手順3.ファイルの修復が完了すると、修復されたファイルをプレビューして、指定した場所に保存できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327844&id=bodyimage3】
直し方2：Officeの編集言語を日本語に設定する
Excelの文字化けは、Officeの編集言語設定を日本語に変更することで簡単に解消できます。以下の手順で設定を確認・変更してください。
1.Excelを起動し、画面左上の 「ファイル」 を選択
2.左下の 「オプション」 または 「その他」 → 「オプション」 をクリック
3.オプション画面の左側メニューから 「言語」 を選択
