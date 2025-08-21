【キャセイ】 羽田エアポートガーデンとアジア・マイルの提携をスタート

Cathay Pacific Airways Limited

キャセイ（本社：香港、最高経営責任者：ロナルド・ラム）は、2025年8月21日（木）より住友不動産商業マネジメント株式会社が運営する「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」とのマイレージ提携を開始いたします。

本提携により、「キャセイ」会員は、館内約60店舗にてお買い物をされた際、200円（税込）ごとに1アジア・マイルを獲得いただけます。羽田空港直結という立地を活かし、到着直後や出発前のショッピング・レストランよりお得にお楽しみいただける新しいサービスです。

「キャセイ」は香港・中国台湾を中心に1,300万人以上の会員を擁し、いずれの地域も訪日リピーター率が約90％に達する重要なマーケットです。今回の取り組みは、こうしたお客様に日本滞在中もより充実したマイレージ体験を提供するものとなります。

特別キャンペーン：ダブルマイル

提携開始を記念し、以下の期間中は通常の2倍となるマイルを進呈いたします。

・期間：2025年8月21日（木）～9月30日（火）

・内容：キャンペーン期間中は、200円（税込）ごとに2アジア・マイルを付与

・対象：「キャセイ」会員

・参加方法：

１. 館内対象店舗にて購入

２. 当日のレシートと会員証を2F「おもてなしセンター（営業時間：10:00～20:30）」に提示

３. マイル付与の手続き後約7週間以内にボーナスマイルが付与

（ホテル ヴィラフォンテーヌ羽田空港、泉天空の湯 羽田空港、アクセスチケットは対象外）

また、羽田エアポートガーデンにて実施中の優待サービス「見せてお得！」も併用いただけ、マイル獲得と合わせてさらにお得に館内をご利用いただけます。

羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、全1,691室のエアポートホテル、MICE対応施設、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルを備えた、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。世界のハブ空港にふさわしい利便性とホスピタリティを提供しています。

キャセイでは、日本ならびに世界各地のお客様に、より多くのマイル獲得の機会をご提供できるよう、本年中にさらなる提携パートナーの拡充を予定しております。日常のお買い物が、次の旅の喜びや日々の生活に喜びをもたらすことを目指し、今後もマイルを通じて旅の楽しみを広げる新たな取り組みを展開してまいります。

詳細は、https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/our-partners/haneda-airport-garden.html(https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP/our-partners/haneda-airport-garden.html) をご覧ください。

【キャセイについて】

キャセイは旅と日常を合わせてワンランク上の体験を提供するプレミアム・トラベル・ライフスタイル・ブランドです。フライト、ホテル、ショッピング、ダイニング、ウェルネス、ペイメントなど幅広い分野にわたってサービスを提供しています。また、キャセイパシフィックは70年以上の歴史を持つ香港を代表する航空会社で、ワンワールド・アライアンスの創立メンバーです。キャセイカーゴとともに世界中にネットワークを広げプレミアムなフライトを提供しています。キャセイグループは、ローコストキャリアの香港エクスプレス航空、貨物専門航空会社のエアホンコン、その他多くの子会社で構成されています。

キャセイパシフィックは日本からは東京（成田、羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌の5都市6空港から香港へ毎日18便以上、エアバスA350-900/1000、A330、ボーイング777などで運航しています。

キャセイパシフィック航空ウェブサイト：https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html

公式Facebook: https://www.facebook.com/cathaypacific/?locale=ja_JP

公式LINE：https://lin.ee/gSwA0GH