プラモ筆塗りマスターから学ぶガイドブック「プラモ筆塗りマスターガイド」8月22日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、プラモ筆塗りマスターから学ぶガイドブック「プラモ筆塗りマスターガイド」を2025年8月22日（金）より全国書店にて発売いたします。
“筆塗り”を探す読者に確実に応える決定版！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327785&id=bodyimage1】
プラモ筆塗りマスターから学ぶガイドブック「プラモ筆塗りマスターガイド」が8月22日（金）に発売！
模型専門誌「月刊ホビージャパン」の人気連載「筆塗りTribe」をベースにした筆塗りHow to本の第2弾。筆塗りTribe初の別冊「凄腕モデラーのプラモ筆塗りスタイル」が3刷りの好評を受けたことを受け、さらなる作例と最新の連載をまとめたものが本書「プラモ筆塗りマスターガイド」です。
正解がないからこそ迷いやすい“筆塗り”という技法に、読者自身の「スタイル確立」を促すコンセプトで連載を再構成。ガンプラをはじめとしたキャラクターキットからスケールモデルの筆塗りまで、最新作例＋初心者にも挑戦しやすい技法の解説で、エントリー層からベテランまで幅広くカバー。実用性と読み物としての面白さを兼ね備えた、“筆塗りHow to本”です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327785&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327785&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327785&id=bodyimage4】
【商品情報】
プラモ筆塗りマスターガイド
●発売日：2025年8月22日（金）発売
●定価：2,750円（本体2,500円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3920-8
●JANコード：9784798639208
●判型：A4判 平綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
