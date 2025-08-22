AI-OCR製品比較・業界別導入事例集を初公開！10製品と導入事例5選をご紹介！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリーは、AI-OCRサービスの情報をまとめた「AI-OCR製品比較・業界別導入事例集」を、2025年8月22日（金）に公開しました。
■AI-OCR製品比較・業界別導入事例集とは？
本資料では、AI（人工知能）を活用して紙書類の情報を高精度にデジタルデータ化するAI-OCRサービスの比較と、業界別の導入事例をご紹介しています。
AI-OCRは、ディープラーニング技術によって活字や手書き文字を高い精度で認識できるため、従来のOCRでは難しかった複雑な帳票や専門性の高い書類の読み取りも可能です。これにより、データ入力の自動化・効率化だけでなく、業務プロセス全体の改善に役立ちます。
また、AI-OCRサービスは進化を続けており、単なる文字認識にとどまらず、生成AIやAIエージェントといった最新技術を統合することで、データ入力業務のさらなる自動化を実現しています。
■AI-OCR製品比較・業界別導入事例集 作成の背景
近年、多くの企業で人手不足が深刻化し、紙書類のデータ入力作業に起因する業務負担や入力ミスの発生、それに伴うデータ活用の遅れが大きな課題となっています。こうした背景から、業務の効率化と精度向上が急務となり、AI-OCRの導入が急速に進んでいます。
本資料は、以下の課題を持つ方々を対象に作成しました。
・「AI-OCRが具体的にどのような業務で活用されているか知りたい」
・「自社の業務に最適なAI-OCR製品を比較検討したい」
・「AI-OCR導入による具体的な効果を知りたい」
定型的な帳票処理や、図面の読み取りを伴う積算業務といった専門性の高い業務、さらにデータ入力業務の前後工程をまとめて自動化できるAIエージェントまで。幅広い活用事例とあわせてご紹介しています。
本資料が、業務の省力化・自動化、そしてビジネス全体のプロセス改善を検討する上で、皆様の一助となれば幸いです。
■AI-OCR製品比較・業界別導入事例集の入手方法
「AI-OCR製品比較・業界別導入事例集」をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。
１、下記『AI-OCR製品比較・業界別導入事例集を資料請求』に記載のURLをクリックします。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、弊社担当者より「AI-OCR製品比較・業界別導入事例集」をメールにて送付させていただきます。
AI-OCR製品比較・業界別導入事例集を資料請求
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai-ocr-products-comparison/
※本資料はサービスの導入を検討している企業に対して配布しております。同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。
※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmiley（アイスマイリー）は企業のDXを推進する国内最大級のAIポータルメディアです。人工知能を搭載した製品・サービスの比較や資料請求を無料でご利用いただけます。
URL：https://aismiley.co.jp/
・AI-OCRとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-ocr/
・AIエージェントとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/
・生成AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley編集部
TEL：03-6452-4750
Email：media@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
