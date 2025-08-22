セイコーソリューションズとnCinoが共同で個人ローン業務の効率化を実現 ― 個人信用情報照会システムと融資支援プラットフォームの連携を開始 ―
セイコーソリューションズ株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区 代表取締役社長：関根 淳 以下、セイコーソリューションズ）は、nCino株式会社（代表取締役社長：野村 逸紀、本社：東京都港区、以下nCino）と、銀行の融資業務の効率化に向けた新たなサービス連携を開始します。
本連携では、nCinoが提供する融資業務プラットフォームと、セイコーソリューションズが提供する「Seiko Trust 個信サービス」を接続し、融資業務における審査プロセスで個人信用情報を自動的に取り込むことが可能になります。照会業務の自動化により、金融機関における個人向けローン審査に関わる事務作業を大幅に削減し、行員の利便性向上と審査時間の短縮を実現します。
■本連携による金融機関への提供価値：
・審査時間の短縮：
お客様がWebで融資を申し込むと、同時に複数の個人信用情報機関への照会を行います。情報入力や照会業務を自動化することで、審査時間が短縮されます。
・システム構築の期間・コスト削減：
「Seiko Trust 個信サービス」は既に複数の個人信用情報機関と連携しているため、融資業務に関わるWeb申込から融資業務支援、個信連携までの一連の工程に対応する仕組みを、短期間で構築することが可能です。
・セキュアな一括接続を実現：
各個人信用情報機関（KSC、CIC、JICC）とのセキュアな一括接続を実現することで、複雑な接続手順を意識することなく個人の複数機関照会などが簡単に行えます。
■nCinoについて
nCino （NASDAQ: NCNO） は、クラウドバンキングの世界的リーダー。nCinoの銀行業務統合プラットフォームは、金融機関の収益拡大、真の効率化、コスト削減、規制対応を実現する拡張性の高い統合型プラットフォームです。幅広い銀行の事業部門の新規顧客獲得、融資、口座開設などに関わる行員と顧客体験を改善し、デジタルファーストの世界の適応を支援します。イノベーション、評判、スピードを通じて金融機関の業務の進め方を変革するnCinoは、資産規模3,000万ドルから２兆ドルに及ぶ世界2,700以上の金融機関にサービスを提供しています。
詳細については、www.ncino.co.jp をご覧ください。
■Seiko Trustについて
セイコーソリューションズは、金融機関向けに、セキュアな対外接続に対応した機関接続サービスやタイムスタンプ・電子署名を用いた法規制対応サービスを提供しています。個人向けローンの審査業務に必要不可欠な個人信用情報機関（KSC、CIC、JICC）への接続をクラウド連携で実現する「Seiko Trust 個信サービス」は、審査業務の自動化を支援しています。
Seiko Trustサービスサイト：https://www.seikotrust.jp/
※Seiko Trustはセイコーグループ株式会社の登録商標です。
※本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。
