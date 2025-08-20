総合PR会社として初となる『フルAIシフト宣言』-AIを活用して″既存事業の継続”と″新規事業の創出”を両立

共同ピーアール株式会社

総合PR会社 共同ピーアール株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:石栗 正崇）は、“New’S design company”を目指して、国内の総合PR会社では初となる「フルAIシフト宣言」*をいたします。具体的な目標として、2026年末までに、生成AIを活用して既存業務を現在の2/3のマンパワーで実施できる体制を整えて、1/3のマンパワーが新規事業の開発や支援を行えるように組織全体を移行してまいります。

当社では、2023年から社内の広報・PR業務ツール「SAKAE」にAIを導入、昨年からはプレスリリース文章の作成や報道の論調分析、業界動向調査にAIを活用してまいりました。そして、本年からは、全社員の生成AIスキル向上に本格的に取り組んでいます。既に、社員向けにオリジナルの生成AI教材を作成して、全社員に対して30時間にわたるオフライン研修を実施しています。

同時に、社員や組織のAI活用状況を定期的、定量的に把握するために、7段階のAI活用レベルチェックシートを作成、本年末までに「レベル4相当（目に見える形で業務改善される）」の検定試験を全社員が合格できるように促してまいります。具体的には、生成AIを活用して、PR企画書作成のための調査、構成の起案、報告書の整理やプレスリリースのドラフト作成などを全社員ができるように致します。

今後、当社では、本『フルAIシフト宣言』をもとに、全社員のAI活用力を磨き、PR業務の生産性を向上して、より創造性の高い新規事業の開発に注力する“AIドリブン・カンパニー”を目指してまいります。尚、AIの活用については自社で作成したAI機能に関する利用規約(https://www.ai-press.biz/ai-terms)を遵守いたします。

*当社調べ（2025年8月20日現在）