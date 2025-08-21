「カナダグース」京都BALアニバーサリー記念、日本限定コレクションを先行発売

株式会社カナダグースジャパン

カナダグース京都店が5周年を迎え、2025年秋冬新作日本限定カプセルコレクションを2型先行発売します。

日本限定カプセルコレクション

2012年に誕生した日本限定モデルは、高い品質と機能性を兼ね備えた、多彩なデザインが揃うカプセルコレクションです。都会的でベーシックなカラーバリエーションを特徴とし、ブランドの原点ともなるパーカは、地球上の最も過酷な環境で検証され、スタイルを損なうことなくパフォーマンスを発揮するように作られています。常に生活環境の変化に着目し、あらゆる製品に明確な意図を込めてデザインしています。

メンズコレクション

「メイトランド パーカ ジャパンエクスクルーシブ」のBlack、Navy、Deep Tanの3色を先行発売します。

ドライな肌触りと撥水性を兼ね備えた、ブランドを象徴するリサイクルオーガニックアークティックテック(R)素材を採用。4つのユーティリティパッチポケットや、動きやすさを高めるジップ付きのサイドシーム、暖かさを閉じ込めるリブニットの袖口など、細部までこだわったデザインです。クラシックなワークウェアスタイルに、機能性を詰め込んだ一着です。

ウィメンズコレクション

掲載カラー：Navy

「チェルシー パーカ ジャパンエクスクルーシブ」のTan、Blackの2色を先行発売します。

マットな質感と繊細なテクスチャーが特徴のリサイクルエンデュラリュクス素材を使用した、「チェルシー パーカ」のアップデートモデル。耐久性と撥水性を兼ね備えたリサイクルエンデュラリュクス素材を使用しています。取り外し可能なフードと、ウエスト内側のドローコードでシルエットの調整が可能です。

掲載カラー：Tan

ぜひこの機会に京都BAL6F カナダグースでご覧ください。

カナダグース 京都店

京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL 6F

Tel: 075-708-3864

営業時間 11:00～20:00

お取り扱い：メンズ、ウィメンズ

カナダグースについて

カナダグースは、探求心を後押しし、デザイン・機能性・スタイルの限界に挑み続けるパフォーマンスラグジュアリーブランドです。カナダの伝統にインスパイアされ、卓越した職人技を活かしながら、一人ひとりの個性を尊重した高機能なアウターウェア、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開しています。困難に負けない強さを根底に、開拓者精神を原動力とし、あらゆる環境でたくましく生きる冒険者たちを支え、地球環境の保護にも取り組んでいます。詳細はカナダグース公式サイトをご覧ください。

カナダグース公式SNSはこちら

LINE(https://page.line.me/249fmaqq?oat__id=835873&openQrModal=true)

Facebook(https://www.facebook.com/CanadaGooseJP)

Instagram(https://www.instagram.com/canadagoose.jp/)