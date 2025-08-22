HOVERAir AQUA、登場 HOVERAir初の100％防水セルフフライングカメラ





杭州（中国）、2025年8月22日 /PRNewswire/ -- ドローン及びAI飛行カメラ分野のリーディングカンパニーZERO ZERO ROBOTICSは、この夏、「HOVERAir AQUA」を発表します。HOVERAir AQUAは、水上アクティビティのために設計されたHOVERAir初の100％防水セルフフライングカメラです。クリエイター、アスリート、そして新しい体験を求める人々のために開発されたAQUAは、ハンズフリーかつ操縦不要で空撮を可能にします。スタンドアップパドル、カヤック、ウェイクボード、ジェットスキー、フィッシング、ボートなど、どんなシーンでも美しいサードパーソン視点の映像を簡単に撮影できます。HOVERAir AQUAは、2025年8月22日午前1時（日本時間）よりIndiegogoにて早期購入価格999ドルで発売されます。

HOVERAir AQUAは、静的なPOV撮影や手動操作のドローンに代わり、AIによる自動追尾、防水設計、そしてコンパクトな携帯性を備え、水上でもハンズフリーでの撮影を可能にします。X1シリーズやX1 PRO/PROMAXで好評を得た技術と体験を受け継ぎ、HOVERAirはハイキング、ランニング、スキー、サイクリングの領域から、水上スポーツの世界へとフィールドを広げました。AQUAは、より速い飛行速度、長い飛行時間、リアルタイム映像、IP-67準拠の防水性能、さらに中性浮力を備えています。水上を自動で追尾し、スムーズでダイナミックな新しいアングルからの映像を実現。ウォータースポーツを楽しむすべての人に最適な飛行カメラです。



水に浮かび、あなたを追い、映像を撮る――水上のあらゆる場所で。



HOVERAir AQUAは、4K/100fpsのスローモーションカメラ、1/1.28インチCMOSセンサー、防滴・耐水設計のレンズを搭載し、圧倒的な映像クオリティを実現します。スノーケルモードやマウントモードを含む15種類以上の自動飛行モード、最大風速レベル7（最大33ノット）の耐風性能を備え、重量は249g未満でFAA登録不要※。最大飛行時間は23分、追尾速度は最大時速55km（34mph）に達します。

※FAA（アメリカ連邦航空局）では、250g以上のドローンは登録が必要ですが、AQUAは249g未満のため登録不要です。なお、日本では100g以上の無人航空機は機体の登録が義務化されており、AQUAは登録の対象となります。

また、HOVERAir AQUAは新アクセサリー「Lighthouse」を導入しました。ユーザーの腕に装着することで、離陸・着陸・録画・モード選択・リモート呼び戻しなど、AQUAの全機能を操作可能です。Virtual Tether機能により、AQUAが設定距離を超えると自動的に戻るよう促します。さらに、1.6インチAMOLEDディスプレイを搭載し、スノーケルモードやマウントモードでのライブプレビューや、モバイル端末を接続せずに映像の確認ができます。

AQUAは、水上や水辺での使用を念頭に開発された最先端のパーソナルAI飛行カメラです。Zero Zero Roboticsの創設者兼CEOであるMQ Wangは以下のように述べています。

「AQUAは、HOVERAirのミッションをさらに広げ、陸上だけでなく水上でもユーザーの皆様がハンズフリーかつ自由に最高の瞬間を撮影できる製品です。」

ハンズフリーでの追尾、安定した飛行、簡単なLighthouse操作により、あらゆる水上アクティビティに最適なAQUA。Indiegogoキャンペーンページでいち早く体験してください。

詳細情報、画像、映像はAQUAメディアキットをご覧ください。

IFAベルリン2025（9月3日～9日）にてHOVERAir AQUAをご体験いただけます。

プレス向け発表会：9月4日 午後1時、ホール20 スタンド103

参加ご希望の方は、rokoozawa@hoverair.comまでご連絡ください。

製品仕様

Zero Zero Roboticsについて

2014年にスタンフォード大学の博士号を持つMQ WangとTony Zhangによって設立されたZero Zero Roboticsは、AIによるマシンビジョンと精密制御を組み合わせた革新的なデバイスの開発に特化しています。170件以上の特許を保有し、世界中に350名以上のチームを擁する同社は、「HOVERAir」（セルフフライング・パーソナルビデオグラファー）や「V-Copter」（V字型バイコプター）などのブランドを通じ、ユーザーが自由に人生の瞬間を撮影できる体験を提供しています。

