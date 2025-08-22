Galbot 、世界ヒューマノイドロボット競技大会で金メダル獲得――実世界応用における自律型ロボットの新たな地平を切り拓く

北京、2025年8月22日/PRNewswire/ -- Galbotは、第1回世界ヒューマノイドロボット競技大会において歴史的快挙を達成しました。ロボット技能競技で金メダルを獲得し、特に「医薬品仕分けチャレンジ」で際立ったパフォーマンスを披露しました。これは、ロボットの生産性が世界的な舞台で世界水準の競技として披露された初めての事例であり、ガルボットは圧倒的なパフォーマンスで勝利を収め、自律型ロボットにおける新たなベンチマークを打ち立てました。



Galbot operating autonomously in a smart pharmacy in Beijing.



ロボット技能競技において、Galbotは遠隔操作に一切依存せず、完全自律で競技に臨みました。これは、人間によるリモート操作に頼った22チームの大半とは一線を画すものでした。Galbotはすべてのステージで卓越した実力を発揮し、予選、準決勝、決勝の各ラウンドで首位を獲得しました。最終的に、チームは10分22秒のタイムで優勝を果たし、合計336ポイントを獲得し、2位チームに160ポイント差をつけました。

医薬品仕分けチャレンジは、実際の医療分野での応用やシナリオを再現した、特に緊張感の高い競技となりました。Galbotには、6段の棚から医薬品を自律的に読み取り、位置を特定し、ピッキングするという課題が課されました。数百種類の中から正しい9種類の医薬品を、指定された容器へ高速かつ正確に届けるというもので、人間の補助は一切ありませんでした。今回の勝利は、Galbotの完全自律技術が実証されたことを意味します。同技術はすでに中国・北京の10を超えるスマート薬局で導入されており、年末までに100店舗以上へ拡大する計画です。これは、実世界の医療や小売分野におけるその潜在力をさらに示すものとなっています。

この成功の核心にあるのは、Galbot独自の Sim2Real 手法です。これは、大規模で高品質な合成データセットによる大規模な事前学習を行い、その後、現実世界の最小限のデータで精緻なファインチューニングを施すというアプローチです。このアプローチにより、コストのかかる現実世界でのデータ収集への依存を大幅に削減すると同時に、多様な環境における汎用性を高めることに成功しました。

Galbot は、自律型汎用ロボットの分野を牽引し、最先端のAIをあらゆる産業へと導入しています。複雑な実世界環境で卓越した成果を上げることにより、Galbotは生産性の概念を再定義し、あらゆる分野におけるロボット工学の可能性を拡大しています。

Galbotについて

Beijing Galbot Co., Ltdは、エンボディードAIおよび汎用ロボット分野における世界的な先駆者です。2023年5月に設立されたGalbotは、商業、産業、医療など幅広い分野で導入を進め、世界中のユーザーに自律型汎用ロボットを提供することに尽力しています。

Galbotは、エンボディード・インテリジェンス分野の第一線で活躍する科学者たちによって設立されました。同チームはロボット業界で10年以上の実務経験を有し、数百万台規模のインテリジェントハードウェア製品の量産を成功に導いてきました。これにより、卓越した実世界での商業化能力を実証しています。



Galbot dominates all rounds, from prelims to finals.



