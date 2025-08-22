Angelalign Technology、特許侵害を否認し、徹底的に争う方針





サンクレメンテ（カリフォルニア州）、2025年8月22日 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc.（6699.HK）（以下「Angel」）は、Align Technology Inc.（ALGN）による特許侵害の申し立てを全面的に否認し、徹底的に争う方針であることを表明しました。

「Angelは、20年以上にわたる歴史の中で、臨床主導型のイノベーションに基づく豊かな実績を築いてきました。競合他社による特許侵害の申し立ては、全く根拠のないものであり、完全に意味の無いものです。」と、Angelの最高商務責任者兼上級副社長であるRich Hirschland氏は述べました。「Angelは創業以来、特許に関するコンプライアンスに多大な投資を行ってきました。私たちは本件で勝利すると確信しています。」

Angelは長年にわたり、クリアアライナー分野において革新を牽引してきたことを誇りにしています。同社の最先端製品には、受賞歴のあるangelButton™、angelHook、（10周年を迎えた）A6下顎前方移動システム、angelKidシステム、そしてIntelligent Root Systemが含まれています。同社は、医師とその患者に利益をもたらすため、公正かつ健全な競争を市場にもたらすことに尽力しています。

Angelの製品は、常に高い医師満足度評価を得ています。同社の柔軟な製造システムは、複雑な臨床的アイデアを実用的なソリューションへと転換する点で広く高く評価されています。従業員と顧客を大切にする企業文化に支えられたこれらの革新により、Angelは著しいグローバル成長を遂げており、その成長は今後も継続すると見込まれています。

「当社の成長は、これらの訴訟によって本質的な影響を受けることはないと予想しています。」とHirschland氏は述べました。「私たちは、この訴訟を通じてAngelの成功事例を発信し、世界中でさらに多くのお客様を惹きつける機会にしていきたいと考えています。」

Angelalign Technology Inc.について

2003年に設立され、150万件の笑顔を実現してきたAngelalign Technology Inc.は、デジタル技術に基づくクリアアライナー製品とサービスを提供し、世界中の歯科医療専門家と患者のニーズに応えています。革新的な製品と技術サービスにより、同社は矯正歯科業界における有力企業としての地位を確立しています。2021年、Angelalign Technologyは香港証券取引所に上場しました。2023年、同社はグローバル展開戦略を開始し、その製品とサービスは現在、50以上の国と地域に提供されています。詳細はこちらをご覧ください：angelaligner.com.

メディア関連問い合わせ先：

Sue Kolb

sue.kolb@angelaligner.com



Angel Aligners



ビデオ - https://www.youtube.com/watch?v=YU8oj_0_CGs

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2754775/Angel_Aligner_aligners.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2277102/Angel_Aligner_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com