WALOVIの国際市場向け缶製品が世界初登場、東洋の天然植物飲料の新時代を築く

広州（中国）、2025年8月22日 /PRNewswire/ -- 8月18日、「中国のWanglaoji、世界のWALOVI（China's Wanglaoji, World's WALOVI）」をテーマにしたWALOVIの国際市場向け缶製品の世界発売式が上海で開催されました。ブランドの大幅なアップグレードを実施するWanglaojiは、統一されたグローバル・イメージと多様なニーズに対応した製品を通じ、世界の飲料消費の新たな基準を確立することを目指しています。イベントでは、Classic（ルビー・ロゼラ）、No-sugar（ドーン・オレンジ）、Plain（ゴールデン・グレイズ）、Bubble（ミスティ・ブルー）という4つの国際市場向け缶製品が発表されました。これらの製品は、パッケージ・デザインに東洋の色彩美学を取り入れるだけでなく、伝統的な東洋のハーブの知恵と、砂糖不使用やスパークリングなど現代のトレンドを融合させています。WALOVIが象徴する価値、起源、そして鮮明な表現を総合的に体現しています。





Guangzhou Wang Lao Ji Great Health Industry Co., Ltd.の副ゼネラル・マネージャーであるYe Jizeng氏は、グローバル飲料市場における2つの主要なトレンドとして、健康で自然な飲料の台頭と、低糖/無糖という選択肢の需要増加を指摘しました。同氏は、197年の歴史を持つ中国伝統の飲料として、WALOVIが自然素材と健康志向の原則にコミットし続けていると強調しました。今後3年間で、WALOVIは各市場で売上高が100億元を超える複数の海外市場を構築する計画です。

「私たちは、深層流通とブランド構築のためのモデル市場を確立する予定です。製品開発、ブランド強化、チャンネル拡大、サプライ・チェーン最適化など、多岐にわたる分野で体系的な準備を進めている中、本日の発表は、私たちのグローバル戦略の重要なマイルストーンです。WALOVIは世界に知ってもらいたいのです。自然が味の進むべき方向であり、健康が美味しさの選択肢を広げるのだ、ということをです。」

Frost & Sullivanによると、WALOVIは5年連続でグローバルな植物性飲料販売で首位にランクインし、国内では植物性飲料市場のシェアの約50%を占めています。過去10年間で、同ブランドの海外市場での存在感は6.5倍に拡大し、年間複合成長率は25%を超えています。

このイベントにおいて、WanglaojiはWALOVIの最初のパートナー企業であるMeituan Delivery、Eleme、Dianping、Ocean Engine、およびJiaye Trading Canada Corpと提携契約を締結しました。新たなWALOVI製品は、間もなく東南アジア、北米、欧州、オセアニア地域で販売されます。

Wanglaojiは、「製品・チャンネル・ブランド・文化（Product-Channel-Brand-Culture、PCBC）」という体系的なグローバル戦略を通じ、自然由来の東洋の植物飲料によって世界中に持続可能で健康的な選択肢を提供することに取り組んでいきます。WALOVIを通じて、同ブランドはグローバルな飲料市場の再構築を目指し、より健康的な代替品を提供するとともに、消費を通じた文化交流を促進していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

