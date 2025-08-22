ムコン酸市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年8月に調査報告書を発表したと発表した。その内容は、ムコン酸市場のセグメンテーションを誘導体別（アジピン酸、カプロラクタム、その他）、用途別（カーペット・繊維、プラスチック、潤滑剤、その他）に分類したものである。本報告書「世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」は、ムコン酸市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、ムコン酸市場におけるいくつかの主要な市場ダイナミクスを強調しているのである。
ムコン酸市場概要
ムコン酸は化学式 C6H6O4を有する有機二塩基酸であり、生物学的または化学的プロセスによって一般的に生成される。シス・トランス型、トランス・トランス型、シス・シス型という3種類の異性体が存在する。バイオベースのプラットフォーム化学品として、アジピン酸、テレフタル酸、ナイロン前駆体などの高付加価値誘導体の製造において重要性を増している。工業的には、遺伝子改変微生物を用いてグルコースなどの再生可能原料からムコン酸を生産することができ、石油由来化学品に代わる持続可能な選択肢となる。その用途は、バイオプラスチック、繊維、包装、樹脂に及び、環境に優しい循環型経済ソリューションの開発における重要素材として位置づけられているのである。
Surveyreportsの専門家によるムコン酸市場の分析によれば、2025年における市場規模は1億1830万米ドルであった。さらに、2035年末までに2億6570万米ドルに達すると予測されている。予測期間2025年から2035年の間、市場は約
8.9%のCAGRで成長すると提案されているのである。
Surveyreportsのアナリストによるムコン酸市場の定性的分析によれば、市場規模は以下の要因によって拡大すると考えられる。すなわち、包装および繊維産業の成長、自動車産業からの需要増加、政府による支援政策と投資、持続可能でバイオベースの化学品に対する強い需要、バイオテクノロジー生産の進展と支援政策である。ムコン酸市場における主要な関係者には、Myriant Corporation、Toronto Research Chemicals, Inc.、MilliporeSigma、Deinove SA、Amyris, Inc.、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Dynacare、Alfa Aesar、Santa Cruz Biotechnology, Inc.、Zhejiang Huangyan Zhongxing Flavors & Fragrances Co., Ltd. が含まれるのである。
さらに、ムコン酸市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析も含まれている。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込んでいるのである。
目次
● ムコン酸市場の規模、成長分析、各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 世界ムコン酸市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の2035年までの需要と機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：誘導体別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
ムコン酸市場セグメンテーション
● 誘導体別:
o アジピン酸、カプロラクタム、その他
