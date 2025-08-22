TPCマーケティングリサーチ株式会社、健康菓子市場について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、健康菓子市場について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆近年、菓子市場全体は少子化や人口構造の変化により成長が鈍化傾向にある中で、健康意識の高まりを背景に「健康菓子」市場が堅調な成長を続けている。2024年の菓子市場全体の市場規模は前年比4.4％増の2兆9,208.9億円となる一方で、健康菓子市場は前年比6.9％増の3,557.7億円とより高い成長をみせている。市場全体に占める構成比も年々拡大しており、コロナ前の2019年には10.9％だったが2024年には12.2％、さらに2030年には14.9％に達すると見込まれ、今後も拡大が見込まれる。
◆消費者の健康意識の深化に伴い、ターゲット層も従来の子ども中心から働く大人層へと広がり、健康菓子に求められる機能性も多様化している。特に、機能性表示食品制度を活用した商品開発が活発化し、ヘルスクレームや関与成分の領域も広がっている。これに対応し、明治は「明治オリゴ糖ミルクチョコレート」を発売。関与成分であるフラクトオリゴ糖が糖として吸収されないことに加え、腸内環境を整える効果についてもCMで訴求し、消費者の注目を集めている。また、カルビーは「フルグラ 食後の血糖値ケア」を、日本初の食後の血糖値の上昇をおだやかにするシリアルとしてリニューアル。このように各社は、新商品の投入や既存商品のリニューアルを通じて、多様な健康課題に応える取り組みを強化している。
◆また、機能性表示食品制度に依存しない健康価値の訴求も広がっており、「低GI」「糖質オフ」「自然素材」「ロカボ」「ハイカカオ」など、健康イメージに直結するキーワードを用いた商品が拡大している。たとえば、江崎グリコの「SUNAO」は「適正糖質」という考えを消費者に浸透させることでヒット商品となり、ロッテの「ZERO」は砂糖ゼロ・糖類ゼロでありながらもおいしさを実現した点が消費者ニーズと合致して支持を集めている。このように、エビデンスに基づく訴求とは異なるアプローチで、幅広い層の消費者から支持を獲得している。さらに、サプリメントブランドとの融合も進み、「グミサプリ」など栄養補給と嗜好性を両立する新たな商品群が市場に登場し、需要を伸ばしている。
◆2025年の健康菓子市場は、前年比6.1％増の3,776億円となる見通しで、今後も高い成長が期待される。消費者は「なんとなく体に良さそう」といった曖昧なイメージではなく、明確な健康効果や科学的根拠を求める傾向を強めており、マルチヘルスクレームの機能性表示食品や、健康をイメージしたキーワードやトレンドを効果的に活用する商品が注目されると予測。また、エフォートレス志向やサスティナブルといった要素も、消費者の購買意欲を左右する重要な鍵になると考えられる。
◆当資料では、拡大が続く健康菓子市場に焦点を当て、分野別・カテゴリー別・ヘルスクレーム別・チャネル別など多角的な視点から市場動向を分析。さらに、主要プレーヤーの商品戦略や販促活動を通じて、今後成長が見込まれる注目領域を明らかにし、各社が今後の商品開発・事業戦略に資する実践的な示唆を提供する。
【調査要覧】
＜調査対象範囲＞
本調査の対象は、健康維持や健康課題の改善・予防を目的とし、特定の栄養素や機能性成分が強化されている、または特定の健康効果を意図して設計された商品を指す。なお、当資料では、パッケージや広告などで明確に栄養素や成分、健康効果を訴求している商品を調査対象としている。
【調査結果】
◆近年、菓子市場全体は少子化や人口構造の変化により成長が鈍化傾向にある中で、健康意識の高まりを背景に「健康菓子」市場が堅調な成長を続けている。2024年の菓子市場全体の市場規模は前年比4.4％増の2兆9,208.9億円となる一方で、健康菓子市場は前年比6.9％増の3,557.7億円とより高い成長をみせている。市場全体に占める構成比も年々拡大しており、コロナ前の2019年には10.9％だったが2024年には12.2％、さらに2030年には14.9％に達すると見込まれ、今後も拡大が見込まれる。
◆消費者の健康意識の深化に伴い、ターゲット層も従来の子ども中心から働く大人層へと広がり、健康菓子に求められる機能性も多様化している。特に、機能性表示食品制度を活用した商品開発が活発化し、ヘルスクレームや関与成分の領域も広がっている。これに対応し、明治は「明治オリゴ糖ミルクチョコレート」を発売。関与成分であるフラクトオリゴ糖が糖として吸収されないことに加え、腸内環境を整える効果についてもCMで訴求し、消費者の注目を集めている。また、カルビーは「フルグラ 食後の血糖値ケア」を、日本初の食後の血糖値の上昇をおだやかにするシリアルとしてリニューアル。このように各社は、新商品の投入や既存商品のリニューアルを通じて、多様な健康課題に応える取り組みを強化している。
◆また、機能性表示食品制度に依存しない健康価値の訴求も広がっており、「低GI」「糖質オフ」「自然素材」「ロカボ」「ハイカカオ」など、健康イメージに直結するキーワードを用いた商品が拡大している。たとえば、江崎グリコの「SUNAO」は「適正糖質」という考えを消費者に浸透させることでヒット商品となり、ロッテの「ZERO」は砂糖ゼロ・糖類ゼロでありながらもおいしさを実現した点が消費者ニーズと合致して支持を集めている。このように、エビデンスに基づく訴求とは異なるアプローチで、幅広い層の消費者から支持を獲得している。さらに、サプリメントブランドとの融合も進み、「グミサプリ」など栄養補給と嗜好性を両立する新たな商品群が市場に登場し、需要を伸ばしている。
◆2025年の健康菓子市場は、前年比6.1％増の3,776億円となる見通しで、今後も高い成長が期待される。消費者は「なんとなく体に良さそう」といった曖昧なイメージではなく、明確な健康効果や科学的根拠を求める傾向を強めており、マルチヘルスクレームの機能性表示食品や、健康をイメージしたキーワードやトレンドを効果的に活用する商品が注目されると予測。また、エフォートレス志向やサスティナブルといった要素も、消費者の購買意欲を左右する重要な鍵になると考えられる。
◆当資料では、拡大が続く健康菓子市場に焦点を当て、分野別・カテゴリー別・ヘルスクレーム別・チャネル別など多角的な視点から市場動向を分析。さらに、主要プレーヤーの商品戦略や販促活動を通じて、今後成長が見込まれる注目領域を明らかにし、各社が今後の商品開発・事業戦略に資する実践的な示唆を提供する。
【調査要覧】
＜調査対象範囲＞
本調査の対象は、健康維持や健康課題の改善・予防を目的とし、特定の栄養素や機能性成分が強化されている、または特定の健康効果を意図して設計された商品を指す。なお、当資料では、パッケージや広告などで明確に栄養素や成分、健康効果を訴求している商品を調査対象としている。