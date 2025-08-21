K Village 韓国留学、韓国名門・西江大学と連携した留学説明会を開催

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）が展開しているK Village 韓国留学は、韓国の名門・西江大学と連携し、韓国留学を希望する日本人学習者向けに新たな留学プランの提供を開始いたします。

本プランでは、西江大学付属の語学堂にて韓国語を徹底的に学び、その後、一定の条件を満たした学生は同大学の学部進学を目指すことが可能となります。これにより、「韓国語を学ぶ」から「韓国で学位を取得する」という未来を視野に入れた学習環境が整いました。

背景：高まる韓国留学ニーズと進学志向

韓国ドラマやK-POPをはじめとする韓流コンテンツの拡大により、韓国語学習の裾野は日本全国で広がっています。近年は単なる語学留学にとどまらず、「現地大学で専門分野を学びたい」「韓国で学位を取得したい」と考える学習者も増加。

従来の留学プログラムでは、語学堂での学習支援が中心であったため、その後の進学については各自で準備を進める必要がありました。今回のプランでは、その先の道筋まで視野に入れたサポートが整っており、安心して学びを続けられる点が大きな魅力です。

そこでK Villageは、これまで培ってきた韓国語教育ノウハウとネットワークを活かし、西江大学と正式に連携。語学堂での学習から将来的な学部進学を視野に入れた包括的なプランを設計しました。

プランの特徴

説明会の開催について

- 韓国名門・西江大学で学ぶ韓国国内外で高い評価を得る総合大学であり、多様な学部・専攻を擁する西江大学で学ぶチャンス。- 語学堂での徹底的な韓国語教育韓国語能力試験（TOPIK）対策や大学で必要となるアカデミック韓国語を体系的に習得可能。- 学部進学を目指せるステップアップ語学堂修了後、一定の条件を満たせば学部進学の道が拓かれ、より具体的な学習目標につなげられます。- 直接相談できる安心の説明会日本国内での説明会にて、西江大学の担当者に直接質問でき、進学や生活に関する不安を事前に解消できます。

プラン提供開始に伴い、東京・大阪の2都市で対面型の説明会を開催いたします。

東京会場：2025年9月20日（土）12:00～15:00

大阪会場：2025年9月21日（日）11:00～14:00

説明会では大学関係者および留学アドバイザーが参加し、学習プランの詳細や準備の流れ、現地生活のサポート体制についてご案内します。

▶詳細・お申込はこちら :https://kankokuryugakuguide.com/news/202509sogang_event/申込締切：8月29日（金）20時

K Villageが提供する安心のサポート体制

K Villageは全国25校、16,000名以上の生徒が在籍する日本最大の韓国語教室です。初心者から上級者まで幅広い学習者をサポートしてきた実績を持ち、これまでに多くの留学希望者を韓国へ送り出してきました。

今回の西江大学との連携により、「語学留学からさらにその先へ」という新しい選択肢をご提案します。

今後の展望

K Villageは今後も「老若男女問わず人が持っている『なりたい』という想いを応援する」という理念のもと、韓国留学支援を強化してまいります。語学学習にとどまらず、進学・生活・キャリア形成までを見据えたサポートを通じ、日本人学習者の未来を切り拓く存在を目指します。

K Village 韓国留学

4日間から行けるプチ留学や短期韓国留学、3ヶ月間からの長期韓国留学、K-POP韓国留学など皆さまの韓国留学をサポート。皆さまの楽しい韓国留学生活を完全サポートします。

さらに、K Village 韓国語（https://kvillage.jp/）の生徒様の場合、生徒割として長期韓国留学時に10,000円割引、K Villageプライム（https://moduly.kvillage.jp/prime/）会員様の場合、留学期間に関わらず5,000円割引など、K Villageサービス利用者の優遇も用意されています。

▶お申込み・お問合せはこちらから(https://kankokuryugakuguide.com/contact/)

【株式会社K Village 会社概要】

本社：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立：2010年

URL：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介