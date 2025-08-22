Hollyland、5.5インチ・オールインワン・ワイヤレス・モニターPyro 5を発表





スクリーン以上のもの：Hollyland、プロの映画制作の効率を高める5.5インチ・オールインワン・ワイヤレス・モニターPyro 5を発表

深圳（中国）、2025年8月21日 /PRNewswire/ -- Hollylandは、Pyroシリーズの最新画期的な製品であるPyro 5の発売を発表しました。この多機能デバイスは、高解像度ディスプレイ、カメラ制御、コンテンツ管理、リアルタイム伝送機能を兼ね備えており、映画制作、ライブ・イベント、ENG/EFPアプリケーションなどの動的な撮影シナリオでのマルチユーザー監視に最適なソリューションです。

業界標準を確立する強力でユーザーフレンドリーな機能

Pyro 5は、強力な機能とユーザーフレンドリーなデザインが際立っており、新たな業界標準を確立しています。プロキシ録画やコンテンツのタグ付けなどの高度な録画機能により、ポストプロダクション・プロセスが大幅に効率化されます。波形、フォーカス・アシスト、3D LUT、ゼブラ・パターンなどの内蔵画像分析ツールにより、画像品質を迅速に評価し、全体的な制作ワークフローを強化できます。Pyro 5には、セットアップ・プロセスを簡素化する「すぐに使える」プラグアンドプレイ設計も採用されています。さまざまな電源オプションとクイックリリース・アンテナ設計により、さまざまな環境で信頼性の高い操作が保証され、セットでの移行がよりスムーズかつ効率的になります。

スクリーン以上のもの：革新的な技術のアップグレード

Pyro 5は、堅牢な操作機能に加えて、5.5インチ、1500ニットの高輝度スクリーンを備えているため、屋外の照明条件が厳しい場合でも、重要なパラメータを簡単に調整できます。Pyro 5は2.4Gと5Gのデュアルバンド操作をサポートし、信号の安定性と応答速度を向上させ、あらゆる制作セットアップに最適なパートナーとなります。HDMIおよびSDIループアウト・オプションを備えたこのモニターは、さまざまな制作環境にもシームレスに統合されます。

Pyroエコシステムの利点：共同制作の強化

Pyro 5は、Pyroシリーズの強みを活かして、共同制作を促進するさまざまなエコシステムの利点を提供します。Pyroエコシステムの際立った特徴の1つは、WiFiブロードキャスト・テクノロジーを使用して1つの信号を4つの受信機に送信し、すべての乗組員が安定した信号でリアルタイムに監視できることです。Hollyland独自の自動周波数ホッピング・テクノロジーは、最適なワイヤレス・チャンネルを見つけるために継続的にスキャンと調整を実行し、最大400メートルの距離で信頼性の高い接続を保証します。この機能は、低遅延と自動チャンネル最適化と組み合わせることで、遅延のないリアルタイム監視を保証します。さらに、Pyro 5はマルチカム・スイッチング機能をサポートしており、カメラ・グループ間のシームレスな切り替えを可能にします。これは、ペースの速いライブ制作に対応するために不可欠な機能です。複数のPyroシステムを使用している場合、ロック・ペアリング機能により、各受信機が元の送信機に安全に接続されたままになり、信号の混乱を防止できます。

Pyro 5は現在、地元の販売店およびHollyland Amazonストアから購入できます。

価格と製品の詳細については、こちらをご覧ください。

今後、Hollylandは製品ラインを拡大し続け、市場の需要の高まりに対応する統合ソリューションを開発し、業界の急速かつ持続可能な成長を推進する予定です。

Hollyland Technologyについて

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.（「Hollyland」または「Hollyland Technology」）は、2013年以来、ワイヤレス・データ、オーディオ、ビデオ伝送、ワイヤレス・インターカム向けの専門的なソリューションで世界中の顧客をサポートしてきました。主要製品には、Solidcom C1、Mars 400s Pro、Mars 4K、Mars M1、Cosmo C1、およびLark M1などがあります。

Hollylandは、映画製作、テレビ撮影、ビデオ製作、放送、ライブ配信、展示会、放送メディア、制作プロダクション、一般イベント、劇場、礼拝堂、レンタル・ハウスなど、数々の市場にサービスを提供しています。

詳細については、https://www.hollyland.com/、Hollyland Instagram、Hollyland Facebook、Hollyland YouTubeをご覧ください。

