DHLサプライチェーン、北海道に千歳ロジスティクスセンターを新設へ

DHLサプライチェーン株式会社

東京、2025年8月21日： DHLサプライチェーン株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長：ジェローム・ジレ）は、北海道千歳市において、半導体関連産業向けの新たなロジスティクスセンターの建設に着手します。これに先立ち、2025年8月19日に建設予定地にて起工式を執り行いました。

本プロジェクトは、日本政府が推進する半導体産業の国内強化および地域経済の活性化に呼応するものであり、北海道におけるロジスティクス機能の拡充を通じて、サプライチェーンの安定性と柔軟性を高め、半導体産業を物流面から支えることを目的としています。また、DHLサプライチェーンが掲げる「2030年までに事業規模を倍増させる」というグローバル成長計画においても、戦略的な役割を担うものと位置づけられています。

DHL千歳ロジスティクスセンター起工式（2025年8月19日）の集合写真

本センターは、国内外からの投資が加速する千歳の次世代半導体産業集積地に隣接し、製造装置メーカーや材料サプライヤーなどの顧客に対し、在庫保管、構内物流、エンジニアリングパーツのオンデマンドデリバリーサービスなどの高度かつ高付加価値なロジスティクスサービスを提供する予定です。新千歳空港ICのすぐそばに位置する戦略的なロケーションであり、新千歳空港から車で約6分、最先端の半導体研究開発・製造拠点からも車で約20分と、国内外へのアクセスにも優れています。

この立地を活かし、北海道内外を結ぶ輸送ハブとしての機能も担うことで、半導体関連のサプライチェーンのスピードと柔軟性を高めてまいります。

DHLサプライチェーン代表取締役社長、日本・韓国クラスターCEOであるジェローム・ジレは次のように述べています。「千歳ロジスティクスセンターが、北海道における半導体エコシステムの発展と地域経済の活性化に貢献するハブとなることを、大変うれしく思います。DHLのグローバルネットワークと高度な物流技術を活かし、精密部品の厳密な品質管理やタイムリーな供給、現場ニーズへの対応を通じて、半導体産業を支えてまいります。今後もDHLサプライチェーンは、信頼性と環境への責任を両立した持続可能なサプライチェーンを提供し、日本の産業基盤を支えるとともに、お客様の成長と競争力強化に貢献してまいります。」

DHL千歳ロジスティクスセンターは、地上1階建て、延床面積約14,500平方メートル（約4,400坪）を有するマルチユーザー型の施設で、高度な物流ニーズに対して、柔軟かつ高機能なオペレーションを実現します。 また、サステナブルな特長として、施設およびオペレーションにおける再生可能エネルギーの活用に加え、雨水の再利用設備による水資源の有効活用や、エネルギー効率を高めるモーションセンサー付きLED照明などの設備・仕組みを備えています。

DHL千歳ロジスティクスセンターの竣工は、2026年末ごろを予定しています。

DHL千歳ロジスティクスセンター 完成予想図（外観）

DHL - 世界のロジスティクス企業

DHLは、世界のロジスティクス産業をリードするグローバルブランドです。グループ各部門が提供するサービスは、他の追随を許さない広範囲なポートフォリオを構成しており、国内および国際小包配達から、eコマースの商品配送、フルフィルメントサービス、国際エクスプレス、陸上・航空・海上輸送、産業別サプライチェーンマネジメントにまでおよびます。世界220以上の国・地域で40万人の従業員が、人々とビジネスを確実に繋ぎ、グローバルでサステナブルな貿易の実現を可能にしています。テクノロジー、ライフサイエンスやヘルスケア、エンジニアリング、製造、エネルギー、自動車、そして小売りなど多くの成長産業や市場向けにソリューションを提供し、「世界のロジスティクス企業」として位置付けられています。

DHLは、DHLグループ傘下のブランドで、グループ全体の2024 年の売上高は842億ユーロ超に達します。サステナブルなビジネスの実現と社会や環境のための取り組みを通じて、世界に貢献しています。DHLグループは、2050年までにロジスティクスにおけるゼロ・エミッションの達成を目標に掲げています。