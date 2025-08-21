AIが導く新しい発注体験「AI発注アシスト（β版）」を比較ビズがリリース

AI発注アシスト（β版）について

株式会社ワンズマインド

相談内容を1行入力するだけで、AIがプロの視点から必要なヒアリングを行います。AIによるヒアリングをもとに依頼文が自動作成され、比較ビズの186カテゴリから最適なカテゴリでの一括見積もりが可能です。

「何をどう依頼すればいいのかわからない」という中小企業や個人事業主の課題を解消し、スムーズな発注体験を実現します。

AI発注アシスト（β版）：https://www.biz.ne.jp/ai/

機能概要

AIによるヒアリングアシスト

入力された相談内容をもとに、AIが見積もりに必要な質問を作成。参考となる回答例も提示し、初めての発注でも安心して回答可能。

発注依頼文の自動作成

回答内容を整理し、背景や要望を踏まえた自然な依頼文を自動作成。そのまま業者に送信でき、発注準備の手間を大幅に軽減。

カテゴリの自動選定

依頼内容に応じて、比較ビズの186カテゴリから最適なカテゴリを最大3つ提示。精度の高い発注を実現。

開発背景

発注者の多くは「どう伝えればいいのかわからない」「必要な情報を聞かれないと答えられない」といった悩みを抱えています。その結果、依頼内容が曖昧なまま進行し、業者から「この内容では見積もりが出せない」といった課題が発生していました。

『AI発注アシスト（β版）』は、AIが業者の役割を一部担うことで情報ギャップを埋め、発注前の混乱や負担を大幅に軽減します。これにより、発注者と受注者のマッチング精度を向上させ、日本の中小企業の生産性向上の貢献を目指します。

比較ビズについて

株式会社ワンズマインドが運営する「お仕事を依頼したい人と受けたい人を繋ぐ」日本最大級のビジネスマッチングサイトです。簡単に一括見積もりを取ることができ、名刺作成・税務相談・法人登記・Web制作・内装工事・営業代行・人材研修・動画制作など、あらゆるシーンの発注でご活用いただけます。

