¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ËÌÎ¦¶ä¹Ô¤È¶ÈÌ³Äó·È

¡¡¿©¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å·ÌîÁíÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒËÌÎ¦¶ä¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§Ãæß·¹¨¡¢°Ê²¼ ËÌÎ¦¶ä¹Ô¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÎ¦¶ä¹Ô¤Ï¼è°úÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ÎÆ³Æþµ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄó¶¡¤·¡¢Æ±¶ä¹Ô¤¬·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Äó·È¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤äÂÔ¶ø²þÁ±¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤äÄêÃå¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êª²Á¾å¾º¤Î¤Ê¤«¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¿·µ¬Æ³Æþ´ë¶È¿ô¤Ï2021Ç¯Èæ¤ÇÌó7.3ÇÜ¤Ë¤Þ¤Ç¿Ä¹¡£¼Â¼ÁÅª¤ÊÄÂ¾å¤²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌÎ¦ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤È¹â¤¤Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢¼è°úÀè´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍºàºÎÍÑ¤ª¤è¤ÓÄêÃå»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌÎ¦¶ä¹Ô¤Ï¼è°úÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ºÎÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¤äÄêÃåÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸»Üºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¼Â¼ÁÅª¤ÊÄÂ¾å¤²¡É¤òÂ¥¤·¡¢¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½¤È¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¹¥½Û´Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Å·Ìî ÁíÂÀÏº¥³¥á¥ó¥È
¡¡ºòº£¡¢Æ¯¤Êý¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤ä¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î³È½¼¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÌÎ¦¶ä¹ÔÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤¬ºÎÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¤ä¿ÍºàÄêÃå¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»Üºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Ç§¼±¤¤¤¿¤À¤¯·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÙ»³¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸½¼¼Â¤Ë´óÍ¿¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢Æ¯¤¯³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤äÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏ°è¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×Æ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëIC¥«ー¥É·¿¿©»öÊä½õ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¡Ö¼Ò°÷¿©Æ²¡×¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿©¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Æ³Æþ¼ÂÀÓ3,000¼Ò°Ê¾å¡¢ÍøÍÑ¼Ô20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ´ðËÜÄÌÃ£¤Ë´ð¤Å¤°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©»öÊä½õ³Û¤òÊ¡Íø¸üÀ¸Èñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¡¢Èó²ÝÀÇ°·¤¤¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½¶â»Ùµë¤Ë¤è¤ëÄÂ¾å¤²¤è¤ê¤â½êÆÀÀÇ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÊ¬¡¢´ë¶È¡¦½¾¶È°÷ÁÐÊý¤ÎÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë½¾¶È°÷¤Î¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹£±.¡§´ë¶È¤ÎÀÇÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢½¾¶È°÷¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¡ª
´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤¬Æ±³Û¡Î¾å¸Â 3,500 ±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡Ï¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èó²ÝÀÇ¤Î¿©»öÊä½õÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½êÆÀÀÇ´ðËÜÄÌÃ£¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶ÈÉéÃ´³Û¤¬Èó²ÝÀÇ¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸Èñ¤Ë¡£
ÆÃÄ¹£².¡§¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É·¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡Ö£é£Ä¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÐÌ³´Ä¶¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¸øÊ¿¤ÊÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡ª
¿©»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª²Û»Ò¤ä°û¤ßÊª¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ 25 ËüÅ¹°Ê¾å¤Î°û¿©Å¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤ÎÍøÍÑÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤ÏËè·î¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Î¤ß¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó¤«¤éÌó£±¤«·î¤ÇÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌÎ¦¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÌÎ¦¶ä¹Ô¤Ï¡¢ËÌÎ¦»°¸©¤ª¤è¤ÓËÌ³¤Æ»¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î»°ÂçÅÔ»Ô¤ò´Þ¤à12ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹°èÅ¹ÊÞÌÖ¤È¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°è¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¢¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¹¤µ¤È¿¼¤µ¡×¤òÊ»¤»»ý¤ÄÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¶ä¹Ô¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃÄÂÎÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒËÌÎ¦¶ä¹Ô
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡Ãæß· ¹¨
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»ÔÄéÄ®ÄÌ¤ê1ÃúÌÜ2ÈÖ26¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È
¡¦URL¡¡¡¡¡§https://www.hokugin-jinji.com/2024/new/
¢£¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¿©»öÊä½õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊTicket Restaurant(R)¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー¤Ç¡¢¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¡ÊEdenred¡Ë¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¦ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Å·Ìî ÁíÂÀÏº
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 1-£´-£µ ¥¢ー¥¯¥Ò¥ë¥º¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïー7³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Ticket Restaurant(R)¤ÎÈ¯¹ÔÂå¹Ô
¡¦URL¡¡¡¡¡¡¡§https://edenred.jp/ticketrestaurant/
¢£¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ë·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥êー¥Àー¤Ç¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÌó100Ëü¼Ò¡¢¤½¤Î½¾¶È°÷6,000Ëü¿Í¡¢²ÃÌÁÅ¹200ËüÅ¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢À¤³¦45¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¤ÏÌÜÅªÊÌ¤Ë·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸¸þ¤±¡Ê¿©»ö·ô¡¢ÅÅ»Ò¿©»ö¥«ー¥É¡Ë¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¤±¡ÊÇ³ÎÁ¥«ー¥É¡¢ÄÌ¶Ð¥Ð¥¦¥Á¥ãー¡Ë¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡Ê¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡¢´ë¶È´Ö·èºÑ¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥«ー¥É¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¹ØÇãÎÏ¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÍøÊØÀ¤ò¾å¤²¡¢¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥°¥ëー¥×¤Î¼Ò°÷1.2Ëü¿Í¤Ï¡¢Æ¯¤¯À¤³¦¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤·ÐºÑ·÷¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦µ¬ÌÏ¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë¼è°ú¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Çä¾å¶â³Û¤¬Ìó29²¯¥æー¥í¡ÊÌó4,723²¯±ß ¢¨¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ï¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥Ñ¥ê¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë40ÌÃÊÁ¤Î³ô²Á»Ø¿ô¡ÖCAC40¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸ https://www.edenred.com/en (±Ñ¸ìWeb¥µ¥¤¥È)
¢¨2024/12/31»þÅÀ¤Î°ÙÂØ1¥æー¥í=162.87±ß¤Ë¤â¤È¤Å¤¯