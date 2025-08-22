Windows11/10対応の無料パーティション変更ソフトおすすめ4選|4DDiG Partition Manager
パソコンの容量不足やデータ整理に悩んでいませんか？
そんなときに便利なのがパーティション変更ソフトです。
しかし、パーティションの分割や結合、サイズ変更は操作を間違えるとデータが消えてしまうリスクもあり、初心者には敷居が高いのが現実です。
そんな不安を解消するのが、Tenorshareの「4DDiG Partition Manager」。
2025年8月21日に公開された最新版では、パーティションの作成・削除・リサイズ・結合などがさらに高速化され、Windows 11/10にも完全対応。
数クリックで安全・簡単にパソコンのストレージを最適化できるツールとして注目を集めています。
パーティション変更ソフト4DDiG Partition Managerを体験：https://x.gd/CGfHr
パーティション管理ソフトの選び方
パソコンのパーティションを安全かつ簡単に管理したいなら、ソフト選びがカギ。
無料パーティション変更ソフトといっても、その機能や使いやすさには大きな差があります。選ぶときに注目すべきポイントは以下の通りです。
1. 無料版と有料版の違い
無料版でもパーティションのサイズ変更や分割・結合など基本操作は可能ですが、OS移行やMBR/GPT変換といった高度な機能は有料版のみ対応のことも。必要な機能が揃っているかを確認することが大切です。
2. 使いやすさ
初心者でも迷わず操作できるシンプルでわかりやすいUIかどうかは重要なポイント。グラフィカルな操作で直感的に扱えるソフトなら、誤操作を防ぎながらスムーズに作業できます。
3. 機能の充実度
基本的なパーティション操作だけでなく、自分の目的に合った機能が揃っているかをチェックしましょう。特にOS移行やパーティションスタイル変換の対応状況はソフトによって異なります。
4. 日本語対応
操作ガイドやエラーメッセージが日本語で表示されると、万一のトラブル時もスムーズに対処可能。操作理解も深まり、初心者でも安心して利用できます。
パーティション変更ソフト1：4DDiG Partition Manager
「4DDiG Partition Manager」は、多機能パーティション変更ソフトです。初心者でも直感的に操作できるシンプルなUIを備え、パーティションの作成・削除・リサイズ・結合から、ディスククローンやOS移行まで幅広く対応。Windows 11/10を含む最新環境に完全対応しており、データの安全性と作業効率を両立させています。
数クリックでパーティションサイズの変更や結合が行える操作性の高さと、高速かつ安定した処理が大きな魅力です。また、OS移行やMBR/GPT変換といった高度な機能も備えており、日本語対応のわかりやすいインターフェースで初心者でも安心して利用できます。ただし現時点ではMac版しか提供されていないため、Windowsユーザーにとっては利用環境が限られる点がデメリットといえます。
では実際に、「4DDiG Partition Manager」を使ってパーティションのサイズを変更する方法を見ていきましょう。
手順1.4DDiG Partition Managerをインストールして起動します。左側の「パーティション管理」を選択します。次に、サイズを変更するパーティションを右クリックし、「サイズ変更/移動」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327839&id=bodyimage1】
手順2.ポップアップウィンドウで、選択したパーティションの境界線をドラッグ&ドロップしてサイズを変更します。または、指定したパーティションサイズをGB単位で入力することもできます。パーティションサイズが設定されると、変更の結果をプレビューできます。問題がなければ、「OK」をクリックします。
