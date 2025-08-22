【富士ワーケーションベース】静岡県裾野市須山、富士山ろく十里木（じゅうりぎ）別荘地に新築された職住一体型賃貸住宅の ＊Facebook＆Instagram＊ を開設しました！
【富士ワーケーションベース】とは？
＊ 太陽光＆蓄電池＆スターリンク完備で災害にも強い！
＊ 富士の霊泉で温泉・露天風呂・サウナも楽しめる！
＊ 横浜から約90分、大自然とレジャー施設が充実。
＊ 企業のBCP拠点・リモートワーク・新しい暮らしに最適です。
Facebook はこちら： 富士ワーケーションベース
Instagram はこちら： meiryu2f
詳細 【富士ワーケーションベース】ホームページ
URL：https://www.workcation.jp/
条件・設備の詳細はアットホームに公開しております。
URL：http://www.athome.co.jp/chintai/
貸主 株式会社鳴龍
代表取締役 杉粼俊一
免許番号 神奈川県知事（5）第24391号
〒226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田7-14-24
TEL：045-981-7701 FAX：045-981-1699
事業内容：不動産売買・賃貸
【本件に関するお問い合わせ、内見のご相談】
会社名：株式会社鳴龍
TEL：045-981-7701 FAX：045-981-1699
担当者：楠田亜紀子
E-Mail：a_kusuda@ymail.ne.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327736&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327736&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社鳴龍
