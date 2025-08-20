「防災先進県高知発！女性防災士監修 防災セット」販売 テレビ朝日グループ「ロッピングライフ」と「ショップチャンネル」が共同で商品を企画！

株式会社ロッピングライフ

テレビ朝日グループの通販会社「株式会社ロッピングライフ」（本社：東京都港区、代表取締役


社長：中村雪浩）は、ショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営する


ジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、


以下「ショップチャンネル」）と「防災先進県高知発 ！防災士監修 防災セット」を共同企画し、


両社の通販番組で2025年8月22日（金）より販売いたします。


本商品は、女性防災士監修のもと「トイレ用品・衛生用品・SOSの手段」に着目し、


「非常時でも女性も安心して使えること」に徹底的にこだわり、女性向けの防災セットを


企画しました。また同様の視点から、男性向けも企画しました。




【本企画のポイント】


1．メディアの枠を超えたコラボレーション


テレビ朝日グループ「ロッピングライフ」と「ショップチャンネル」が、初めてタッグを組んだコラボレーション企画です。



2．防災先進県・高知の女性防災士が監修


防災への取り組みが盛んな高知県出身の女性防災士が、現場での知見を活かして、


備えてほしいアイテムを厳選・監修しています。



3．“女性”を意識した商品企画


両社の主なお客さま層である女性を意識し、女性にうれしい配慮や使いやすさに


こだわりました。



4．男女別のきめ細やかな商品設計


男性用・女性用それぞれのニーズに合わせ、実際の利用シーンを想定して商品を選定しました。



5．地域貢献＆サステナビリティの推進


日本全国のお客さまやパートナーとともに、防災意識の向上や地域活性化につなげるサステナブルな取り組みの一つです。



【企画の背景】


近年、防災意識が高まる中、「もしもの時」に備えて防災グッズを用意する方が増えています。


今回私たちは「より実生活に寄り添い、災害時に本当に役立つセットをお届けしたい」という思いから、共同企画をスタートしました。


本商品は、防災先進県である高知県の女性防災士と共に、「トイレ用品・衛生用品・SOSの手段」などの視点を大切にし、性別ごとのお困りごとや必要なアイテムにも配慮いたしました。


また、ご家庭のバッグやリュックにもすっきり収納できるよう、小さく畳める仕様にもこだわっています。


日々の暮らしに安心感をプラスし、万一に備えて定期的に中身をチェックしていただけるような、身近で頼れる防災セットを目指して企画しました。



【商品概要】


商品名：“防災先進県高知発！防災士監修 防災セット” 監修：防災先進県・高知の女性防災士・谷村景弓（きょうみ）さん（インタレストプロダクション代表）


種類：女性用セット/男性用セット



《女性用セット内容（一部）》


・10年保存可能なトイレットペーパー（1個）


・トイレセット15回分


・着脱しやすくゆったりサイズの不織布ショーツ（2枚）


・吸水ライナー（3枚）


・尿とりパッド（3枚）


・歯磨きティシュ（10枚入り）


・水のいらない手袋型ハンディシャンプー（2枚）


・IDカード付きホイッスル他



《男性用セット内容（一部） 》


・不織布トランクス（2枚）


・綿100％の肌触りの良い軍手他




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



女性用セット　　　　　　　　　　　　男性用セット


　　






　　　　　



【テレビ放送について】


■ 株式会社ロッピングライフ


放送局：テレビ朝日※関東ローカル


番組名：「ワカコさんとマサルくんのお宅は買わないの？？ 」


放送日：2025年8月22日（金）3:05～3:30


出演者：島崎和歌子、濱口優



■ジュピターショップチャンネル株式会社


放送日：2025年8月22日（金）13:00～14:00


出演者：谷村景弓（女性防災士／インタレストプロダクション代表）




※画像は一部参考商品です。番組および商品内容に変更が生じる場合があります。





