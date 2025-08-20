「保育園での肌調査」から乳幼児の頭皮環境に関する研究結果を第49回日本小児皮膚科学会学術大会で低刺激スキンケアメーカー株式会社ナチュラルサイエンスが発表

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカーの株式会社ナチュラルサイエンス(本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子。以下、ナチュラルサイエンス)では、2010年から実施している「保育園での乳幼児の肌調査」の取り組みの中で、頭皮も顔や体と同様にトラブルが多いことから、乳幼児の頭皮状態の観察・測定を開始しました。その結果について2025年7月19日～20日に開催された第49回 日本小児皮膚科学会学術大会にて発表を行いました。

本研究により、幼児期の頭皮環境は、顔や体の皮膚同様、角層機能や生理機能が未熟で安定しておらず、成人とは異なる特有の状態であると考えられます。

今後もデータ収集を継続し、マイクロバイオーム（皮膚常在菌叢）を含めた頭皮環境と頭皮トラブルの関係解明を試みるとともに、健やかな頭皮環境に導くためのケアについても尽力してまいります。

開催概要

第49回 日本小児皮膚科学会学術大会- 開催地 ：ライトキューブ宇都宮- 開催日程 ：2025年7月19日（土）～7月20日（日）- 公式サイト：https://jspd49.umin.jp/

研究概要

小児期は皮膚バリア機能が未成熟であり、成人と比較して皮膚トラブルを生じやすいことが知られており、特に頭皮は皮脂腺や汗腺が多く、発汗や外的刺激の影響を受けやすい部位でありながら、日常的なケアがおろそかになりやすい部位でもあると言われています。実際、園児の肌調査を行う中で、頭皮に関するトラブルやお悩みも多く聞かれますが、幼児期の頭皮についての研究はまだ十分ではありません。

そこで、幼児の頭皮環境の実態を明らかにするため、都内K保育園に通う園児を対象に調査を開始しました。

研究概要

- 対象者 ：0～6歳児 80名 (男児 41名、女児 39名）- 調査期間：2024年5月～ 2025年3月- 評価項目：皮膚科専門医による皮膚所見、頭皮pH、頭皮皮脂量、頭皮マイクロバイオーム解析、アンケートなど

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

