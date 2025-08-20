YOUTRUST、ATS連携を拡充。Talentio、HRMOS、HERPとの連携強化で採用活動の効率化を加速

株式会社YOUTRUST

株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎 由夏）が提供する日本のキャリアSNS・ネットワークリクルーティングサービスの「YOUTRUST」は、ATS（採用管理システム）との連携を拡充しました。新たに「Talentio」との連携を開始し、既存の「HRMOS」「HERP」とあわせて、主要ATSとの接続環境を整備。これにより、各ATSを利用する企業の皆さまがYOUTRUSTをよりスムーズに活用できるようになります。さらに今回の拡充を記念し、全ATS連携先をご利用中の企業を対象とした特別キャンペーンも実施し、採用活動を前進させる後押しをしてまいります。

該当のATSをご利用中の企業の方で、YOUTRUSTにご興味のある方はこちらからお問い合わせください。

https://lp.youtrust.jp/recruiter_campaign_scout20

新たなATS（Talentio）連携 の強化

今回のTalentioとの連携により、YOUTRUSTはこれまで以上に多くの企業が採用活動をよりスムーズに進められる環境を提供します。Talentioをはじめ、HRMOS、HERPとの接続により候補者データの一元化が進み、企業の採用プロセス全体の最適化に寄与します。

HRMOS連携無償化の実現

これまで有償だったHRMOSとの連携を無償で提供いたします。これにより、より多くの企業がHRMOSとYOUTRUSTをシームレスに活用し、採用業務の効率化をさらに推進できる環境を提供します。

新たな連携を記念したキャンペーン実施

「YOUTRUST ATS連携記念 スカウト20万円分どーんとプレゼント」と題し、ATS連携強化を記念したキャンペーンを実施します。該当ATS（Talentio、HERP、HRMOS）導入企業様が対象期間中にYOUTRUST TALENT Solutionを新規契約した場合、20万円相当（40通）のスカウトを無償で付与いたします。詳細は以下のページをご確認ください。

https://lp.youtrust.jp/recruiter_campaign_scout20

＜ネットワークリクルーティング『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービスを提供しています。カンパニーページでの会社紹介、募集の掲載、タレントへのスカウト送信、採用広報のコンテンツ企画など、最適なコミュニケーションで採用成果の最大化を目指して伴走します。

サービスページ：https://lp.youtrust.jp/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

採用企業様向けページ：https://lp.youtrust.jp/recruiter

＜会社概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/138_1_51da29db2ca38e6ed555dd2b535cc2ab.jpg?v=202508220826 ]