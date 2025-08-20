FOR YOUの桐本絵梨花が、「X BORDER 2025 Creator Award 作品部門」にてグランプリを受賞

株式会社FOR YOU

広告コミュニケーション事業と、タレント事務所事業、IP開発事業をおこなう株式会社FOR YOU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田爽介、以下「FOR YOU」）は、 FOR YOU所属ショートドラマプランナーである桐本絵梨花による脚本・監督作品「不倫届」が、X BORDER 2025 Creator Award 作品部門にてグランプリを受賞したことをお知らせいたします。

＜受賞内容について＞

X BORDER 2025 Creator Award 作品部門 グランプリ

作品名「不倫届」

https://www.tiktok.com/@short_laundry_/video/7431166076265729281

＜X BORDER 2025 Creator Awardについて＞

XBP株式会社が手掛ける、新たな映像クリエイターの発掘を目的としたコンペティション。

2025年7月20日(日)に沖縄コンベンションセンターにて開催された、日本のIP・文化やエンターテイメントを表現するイベント【X BORDER 2025】内で授賞式が行われました。

審査員には映画コメンテーターのLiLiCoさん、映画監督の西川達郎さん、プロデューサーの佐々木基さん、漫画家小沢高広さん、そしてアニメーション監督芦野芳晴さんらが名を連ね、世界中から340本を超える作品の応募があった中での受賞となります。

公式サイト：https://x-border.jp/

＜受賞作品について＞

作品名：「不倫届」

出演：

江守 沙矢

宮本 聖矢

青戸 しの

脚本・監督：桐本 絵梨花

撮影：大島 風穂

撮影助手：木岡 隼太郎

照明：石川 冬生

録音・MA：小澤 友里

グレーディング：佐野 晴臣

企画・制作：桐本 絵梨花 / 游 礼雄

プロデューサー：金崎 素良

あらすじ：

とある喫茶店。

"既婚者専用のマッチングアプリ"で出会う男女。

そんなふたりの会話がアイスコーヒー越しに映し出される。

ラスト、思いも寄らない展開に、あなたはゾッとするーー

＜脚本・監督 桐本 絵梨花 コメント＞

授賞式ギリギリまで佳作・優秀賞・グランプリのどれに受賞しているのか本当にわからず、舞台袖での胸の高鳴りはピークを迎えていました。佳作・優秀賞で名前が呼ばれなかった時点でグランプリが確定し、わっと目頭が熱くなり、その後壇上に出てなにを話したのかは覚えていません（笑）

脚本家・監督として何者でもなかった私に、このような栄えある賞をいただき、今だに信じられず、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。

まだまだではありますが、”縦型ショート”という領域から様々な可能性にチャレンジできると、今回の賞で確信することができました。

"縦型ならではな作品"というところで、漠然と"アイスコーヒー越しで繰り広げられる人間模様を描きたい"と思ったところから、この「不倫届」ははじまりました。プロデューサーやカメラマン、制作のみなさんにたくさんたくさん助けられて完成した、ひとりでは絶対に出来得なかった、大切な作品です。まるで怖いもの見たさから覗き見してしまうようなスリルとラストの衝撃を、ぜひ味わっていただけると嬉しいです。

＜桐本 絵梨花 プロフィール＞

桐本絵梨花

IP Produce Div. IP Produce Sect. Drama Unit

シニアプランナー・シナリオライター

アパレルにて店長・プレス、広告ベンチャーにて営業・事業開発・広報を経て、3社目で現在所属するFOR YOUに入社。広告事業全般のPMを経験し、プライベートで活動していたライターや自主制作の経験を生かしショートドラマ事業の立ち上げに参画。ブランデッドコンテンツやオリジナルコンテンツの企画・脚本を中心に事業を推進。

主なクリエイティブワーク：

・株式会社JTB Living Auberge PR ショートドラマ「オーベルジュ・メゾンでの一幕」企画・脚本

・株式会社ジンズ JINS Airframe PR ショートドラマ「重すぎる彼女」企画

・株式会社レオパレス21 PR ショートドラマ「東京レオパレストーリー」企画・脚本

・ちふれホールディングス株式会社 ちふれ リップ＆チークバーム PR ショートドラマ「3時のヒロインの365日キブンメイク。」企画・脚本

・BUMP配信 オリジナルドラマ「#憧れだった芸能の世界は～操られた復讐劇～」企画・脚本

・ショートドラマアカウント「するめふぃるむ」プロデュース・キャスティング・企画・脚本・編集・監督

・縦型ショートフィルム「と或る、風の強い日にて」脚本（マイナビショードラアワード2025 マイナビ賞ノミネート）

＜会社概要＞

FOR YOUは、『新しい時代のプロデュースで、未来の出会いと幸せを。』というパーパスのもと、デジタル/SNS領域を中心とした広告代理事業とタレント/インフルエンサーマネジメント事業、IP開発事業を展開しています。

会社名：株式会社FOR YOU

URL：https://foru.co.jp

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル2,4,5階

電話：03-6451-0639

設立：2015年8月

代表取締役：野田爽介

事業内容：

●広告コミュニケーション事業

- コミュニケーション戦略

- ブランドプロデュース

- コンテンツクリエイティブ

- SNSコミュニケーション

- インフルエンサーキャスティング

- PRプランニング

●タレント事務所事業

- タレントマネジメント

- タレントマーケティング/R&D

●IP開発事業

- プロダクトプロデュース

- IPプロデュース

- アライアンスマネジメント

□問い合わせ先

担当：筧

お問い合わせフォーム：https://foru.co.jp/contact