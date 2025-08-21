ミライズエネチェンジ、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会に加盟

ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）は、2025年8月に、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会（所在地：東京都千代田区、会長：塩見 紀昭、以下「日管協」）に入会いたしました。日管協加盟を契機に、全国の管理会社・オーナー様との連携を一層強化し、集合住宅におけるEV充電環境の整備を推進してまいります。

これにより、集合住宅でEV充電ができる安心と利便性を提供し、より快適な住環境の実現を目指すとともに、EVユーザーの一層の拡大にもつながるものと考えております。

今後も、EV充電インフラの普及を通じて、次世代へとつながる持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

■加盟の背景

政府が掲げる「2035年までに乗用車の新車販売を100%電動化する」という方針を受け、EV充電インフラの整備は、社会全体の脱炭素化および将来にわたる快適な暮らしの実現に欠かせないものとなっています。とりわけ集合住宅におけるEV充電器の設置は、住まいの利便性や資産価値を高める重要な要素として注目され、今後の住宅選びにおける新たな基準となることが期待されています。

■加盟の概要

日管協は、賃貸住宅が安定した住生活と生活の質の向上に貢献するとの観点から、専門的かつ健全な賃貸住宅の運営・管理業務の確立と普及に取り組み、賃貸住宅市場の発展および国民生活の向上を目指して設立された公益法人です。

このたび、ミライズエネチェンジは、全国の賃貸住宅管理業者と関連業者等で構成される日管協へ加盟しました。今後は、管理会社・オーナー様のみならず、賃貸住宅に関わる多くの関連業者や関係者とも協働し、地域や物件特性に応じたEV充電環境の導入、運用サポート、情報発信など、全国的なネットワークを活用した取り組みを加速させてまいります。

これにより、より多くの集合住宅において入居者の利便性向上や物件価値の向上に貢献し、持続可能な社会を支えるEV充電インフラの普及を推進してまいります。

■EV充電エネチェンジについて

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国の商業施設、宿泊施設、オフィス、マンションに設置された3kW/6kWの普通充電器をご利用いただけるEV充電サービスで、既存充電器の入れ替え対応も可能です。設置費用は月額費用が0円のプランを提供しており、普通充電器の設置口数No.1です（※1）。ダウンロード数No.1の無料アプリ（※2）は、充電器の空き状況確認のほか、充電と決済が簡単に行えます。「EV充電エネチェンジ」はもとより他社の充電スポット検索もでき、車両登録をいただくことで充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能です。

充電した分だけ支払うアプリでの決済のほか、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社などが提供する充電カードもご利用いただけます。さらに、月額2,980円（税込）の定額プラン「エネチェンジパスポート」は日中の時間帯に何度も充電でき、自宅に充電設備を持たないEV利用者に大きな経済的メリットを提供します。

EV充電エネチェンジ

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

