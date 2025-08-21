GENTLE MONSTER 2025 BOLD コレクション キャンペーンを公開

株式会社 IICOMBINED JAPAN

Gentle Monster (ジェントルモンスター) は、2025 BOLDコレクションを通じて、大胆で勇気ある挑戦を提示します。

本コレクションでは、アイコニックなブリッジディテールが印象的なアイウェアを通じて、独自の美学を表現。

俳優ティルダ・スウィントンが導く超越的な体験と、進化し続ける空間「HAUS NOWHERE SEOUL」を映し出したキャンペーン、そして世界3都市で展開される特別なポップアップを通じて、Gentle Monsterの強烈な未来的世界観を体感していただけます。

BOLDコレクションのアイウェアに採用されたブリッジディテールは、現代的に再解釈された「盾」の構造を象徴しており、ノーズパッドを排除するという革新的な構造により、ニューフューチャリズムを提案します。

メタルフレームは軽量レンズと対比するような重厚かつ精巧なブリッジデザインで、従来にはないコントラストを表現。

アセテートフレームはスピード感を強調したシグネチャーシンボルと、誇張されたボリュームのフロントがバランスを成し、

未来的な感覚をより一層際立たせています。

俳優ティルダ・スウィントンとともに展開されるBOLDコレクションのキャンペーンでは、彼女の圧倒的な存在感と波動のように広がるサウンドが出会い、観客とともに新しい時代を迎える大規模なセレブレーションを表現します。

映像の舞台となる「HAUS NOWHERE SEOUL」は、ティルダ・スウィントンによる大胆なパフォーマンスを通して、物理的な境界を超え、現実と仮想が交錯する超現実的空間として再構築されます。

2025 BOLDコレクションを記念し、ソウル・北京・東京の3都市で特別なポップアップが開催されます。

本ポップアップでは、「HAUS NOWHERE SEOUL」の象徴的なシルエットとテクスチャーからインスピレーションを得たコンセプトのもと、建築とファッションの融合に挑戦。

空間の中央には、非対称な構造を持つ巨大なオブジェが設置され、大胆かつ重力に逆らうようなフォルムが建築的なコントラストを生み出します。

また、BOLDコレクションのシグネチャーシンボルを反復させたパターンディテールが空間の構成要素として取り入れられ、コレクションと空間の緊密な一体感を完成させています。