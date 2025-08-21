秦 基博の『言ノ葉』が、短編アニメーション作品『言の葉の庭』のビジュアルを用いたジャケットで、ブラック・ヴァイナル仕様のレコードにて再発！

株式会社ディスクユニオン

2013年にリリースし高い評価を集めた『言ノ葉』。2023年にクリアグリーン・ヴァイナル仕様でリリースし即完売となったレコードが、ブラック・ヴァイナル仕様で再発が決定！A面は、バラードの名曲「言ノ葉」と、ファンから根強い支持を受ける「Rain」(原曲:大江千里)のカバー。B面は、「Girl」に新たな息吹が吹き込まれた、冨田ラボのリミックスによる「Girl」(Tomita Lab. Remix)等を収録!!ジャケットは、イメージソングとエンディングテーマとして起用された、短編アニメーション作品『言の葉の庭』のビジュアルを使用した当時のオリジナルジャケットを使用。時代を超えて愛され続ける本作が、レコードで届けられる。

【リリース情報】

アーティスト：秦 基博

タイトル：言ノ葉 (ブラック・ヴァイナル)

発売日：2025年12月06日（土）

レコードの日 DAY2 対象アイテム

フォーマット：LP (ブラック・ヴァイナル)

規格No：HBL007

BARCODE：4988044132498

LABEL：HOBBYLESS RECORDS / diskunion DIW

販売価格：4,000円(税抜)/4,400円(税込)

販売リンク： https://kotonoha.lnk.to/w1sTBqfM

SIDE-A

A1. 言ノ葉 ~劇場アニメーション「言の葉の庭」イメージソング

A2. Rain ~劇場アニメーション「言の葉の庭」エンディングテーマ

SIDE-B

B1. Girl (Tomita Lab. Remix)

B2. 言ノ葉 (Backing Track)

B3. Rain (Long Ver.)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DHdi6HhbvfQ ]

「言ノ葉」 Music Video: https://bit.ly/45Ne05L

試聴URL: https://x.gd/tzcts

―秦 基博 プロフィールー

1980年10月11日生まれ、宮崎県出身横浜育ち。2006年11月シングル「シンクロ」でデビュー。“鋼と硝子で出来た声”と称される歌声と叙情性豊かなソングライティングで注目を集める一方、多彩なライブ活動を展開。

2014年、 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌「ひまわりの約束」が大ヒット、その後も数々の映画、CM、TV番組のテーマ曲を担当。♪ SoftBank music project テレビCM「卒業」篇CMソング「仰げば青空」、映画『ステップ』主題歌「在る」、ＮＨＫ連続テレビ小説「おちょやん」（20/NHK）の主題歌「泣き笑いのエピソード」、『映画ざんねんないきもの事典』（22）主題歌「サイダー」、テレビドラマ「六本木クラス」（22）挿入歌「残影」、映画『35年目のラブレター』（25）主題歌「ずっと作りかけのラブソング」などを発表。初のオールタイム・ベストアルバム「All Time Best ハタモトヒロ」（17）は自身初のアルバムウィークリーチャート1位を獲得、その後もアルバム「コペルニクス」（19）、「Paint Like a Child」（23）、豪華アーティストが参加する自身初のコラボレーションアルバム「HATA EXPO -The Collaboration Album-」（24）をリリースするなど、音楽ファンを魅了し続けている。

Motohiro Hata has been one of the top singer-songwriters in Japan who will celebrate his 20th anniversary in 2026 since he debuted in 2006 with the single “Synchro”. Motohiro Hata has set the record for most weeks on the Billboard Japan Hot 100 as his hit song from 2014 “Himawari No Yakusoku” marking its 150th week on the tally.

==================================

―LINK―

秦 基博 OFFICIAL WEB SITE：http://www.office-augusta.com/hata/

秦 基博 OFFICIAL FAN CLUB “Home Ground”：http://www.home-ground.tv/

秦 基博 OFFICIAL YouTube CH：https://www.youtube.com/@hatamotohiro/

秦 基博 OFFICIAL Twitter：https://twitter.com/hata_official

秦 基博 OFFICIAL Instagram：https://www.instagram.com/hata_motohiro_official/