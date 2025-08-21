¡ÒTMS²ñ°÷¸ÂÄê º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÓÈäÏª±ã²ñ¾ì¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ¡ªin ÆñÇÈ
À®º§Î¨¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë·ëº§ÁêÃÌ½êÏ¢ÌÁ TMS Á´¹ñ·ëº§ÁêÃÌ»ö¶È¼ÔÏ¢ÌÁ¡Êhttps://www.nakoudonet.com/¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¾ì¤Î¡ÖFRIGERIO(¥Õ¥ê¥¸¥§¥ê¥ª)(https://www.restaurant-frigerio.jp/)¡×¤Ë¤Æ¡¢40Ì¾¸ÂÄê¤Îº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÆñÇÈ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¾ì FRIGERIO¡Ê¥Õ¥ê¥¸¥§¥ê¥ª¡Ë
¡Ú20Âå～30Âå¤ÎÃË½÷¡Û¤òÃæ¿´¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤º§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¡ª
1ÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨¤è¤¯½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¿È¸µ¤¬³Î¤«¤Ê¡¢TMSÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î²ñ°÷ÍÍ¤À¤±¤¬¤´»²²Ã¤Ç¤¤ë²ñ°÷À©¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:30～18:30¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡§16:00¡Ë
»²²Ã¾ò·ï¡§ÃËÀ28～42ºÐ / ½÷À26～39ºÐ
Äê°÷¡§ÃË½÷ ³Æ20Ì¾
²ñ¾ì¡§FRIGERIO¡Ê¥Õ¥ê¥¸¥§¥ê¥ª¡Ë
¢©550-0015 Âçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾3-8-9 ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆîËÙ¹¾1F
Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
Âçºå¥á¥È¥í»Í¥Ä¶¶Àþ¡Ö»Í¥Ä¶¶±Ø¡×6ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÎ®¤ì
£±¡Ë1ÂÐ1¤Î¥Èー¥¯¥¿¥¤¥à
¡¡¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª°ì¿Í¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¡õ¥Èー¥¯¥¿¥¤¥à¢ö
£²¡Ë¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¥¿¥¤¥à
¡¡¡¡¥°¥ëー¥×¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¢ö
¡¡¡¡º¤¤Ã¤¿»þ¤Î¥Èー¥¯ÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡ú
£³¡Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¿¥¤¥à
¡¡¡¡¸åÆüÆó¿Í¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ªÁê¼ê¤ØÅêÉ¼¤¹¤ë¤ª»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¤ª¸«¹ç¤¤À®Î©¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÆü¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÆó¿Í¤À¤±¤Î¤ªÏÃ¤·¤Î¾ì¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
£´¡ËÍâÆü¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·ë²ÌÈ¯É½
¡¡¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·ë²Ì¤ÏÍâÆüÃæ¤Ë»öÌ³¶É¤«¤é³ÆÁêÃÌ½êÍÍ¤Ø¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÁêÃÌ½êÍÍ¤è¤ê²ñ°÷ÍÍ¤Ø·ë²ÌÊó¹ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
£µ¡ËÃ´Åö¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ª¸«¹ç¤¤ÆüÄøÄ´À°
¡¡¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿Êý¤Ï¤ª¸«¹ç¤¤ÆüÄøÄ´À°¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡
TMS²ñ°÷ÍÍ¡§TMS¥á¥ó¥Ðー¥º¥Í¥Ã¥È¤è¤ê¤´Í½Ìó¡£¤â¤·¤¯¤Ï²ÃÌÁÁêÃÌ½ê¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TMS²ñ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¡§°Ê²¼¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
https://www.nakoudonet.com/contact?type=other
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÃµ¤¹
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hokkaido_tohoku/)
ËÌ³¤Æ» (https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hokkaido/)¡Ã ÀÄ¿¹¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/aomori/) ¡Ã ´ä¼ê¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/iwate/) ¡Ã µÜ¾ë¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/miyagi/) ¡Ã ½©ÅÄ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/akita/) ¡Ã »³·Á¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/yamagata/) ¡Ã Ê¡Åç¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/fukushima/)
ËÌ¿®±Û(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hokushinetsu/)
¿·³ã¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/niigata/) ¡Ã »³Íü¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/yamanashi/) ¡Ã Ä¹Ìî¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/nagano/) ¡Ã ÉÙ»³¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/toyama/) ¡Ã ÀÐÀî¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/ishikawa/) ¡Ã Ê¡°æ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/fukui/)
´ØÅì
ÅìµþÅÔ (https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokyo/)¡Ã ¿ÀÆàÀî¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kanagawa/) ¡Ã ºë¶Ì¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/saitama/) ¡Ã ÀéÍÕ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/chiba/) ¡Ã °ñ¾ë¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/ibaraki/) ¡Ã ÆÊÌÚ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tochigi/) ¡Ã ·²ÇÏ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/gunma/)
Åì³¤
°¦ÃÎ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/aichi/) ¡Ã ´ôÉì¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/gifu/) ¡Ã ÀÅ²¬¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/shizuoka/) ¡Ã »°½Å¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/mie/)
¶áµ¦
ÂçºåÉÜ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/osaka/) ¡Ã Ê¼¸Ë¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hyogo/) ¡Ã µþÅÔÉÜ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kyoto/) ¡Ã ¼¢²ì¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/shiga/) ¡Ã ÆàÎÉ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/nara/) ¡Ã ÏÂ²Î»³¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/wakayama/)
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ
¹Åç¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hiroshima/) ¡Ã ²¬»³¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/okayama/) ¡Ã Ä»¼è¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tottori/) ¡Ã Åçº¬¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/shimane/) ¡Ã »³¸ý¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/yamaguchi/) ¡Ã ÆÁÅç¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tokushima/) ¡Ã ¹áÀî¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kagawa/) ¡Ã °¦É²¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/ehime/) ¡Ã ¹âÃÎ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kouchi/)
¶å½£¡¦²Æì
Ê¡²¬¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/fukuoka/) ¡Ã º´²ì¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/saga/) ¡Ã Ä¹ºê¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/nagasaki/) ¡Ã ·§ËÜ¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kumamoto/) ¡Ã ÂçÊ¬¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/oita/) ¡Ã µÜºê¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/miyazaki/) ¡Ã ¼¯»ùÅç¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kagoshima/) ¡Ã ²Æì¸©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/okinawa/)
¼çÍ×ÅÔ»Ô
»¥ËÚ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hokkaido/sapporo/)¡ÃÀçÂæ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/miyagi/sendai/)¡Ã²£ÉÍ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kanagawa/yokohama/)¡ÃÀîºê(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kanagawa/kawasaki/)¡Ã±§ÅÔµÜ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/tochigi/utsunomiya/)¡Ã¹ÃÉÜ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/yamanashi/kofu/)¡ÃÉÍ¾¾(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/shizuoka/hamamatsu/)¡ÃÌ¾¸Å²°(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/aichi/nagoya/)¡ÃÄÅ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/mie/tsu/)¡Ã»ÍÆü»Ô(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/mie/yokkaichi/)¡Ãºæ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/osaka/sakai/)¡Ã¿À¸Í(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hyogo/kobe/)¡ÃÉ±Ï©(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/hyogo/himeji/)¡Ã¹â¾¾(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kagawa/takamatsu/)¡Ã¾¾»³(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/ehime/matsuyama/)¡ÃÆáÇÆ(https://www.nakoudonet.com/nakoudo/okinawa/naha/)
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î³«¶È¡¦TMS¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î³«¶È¡¦Éû¶È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.nakoudonet.com/kaigyo/)
TMS¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¤´²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.nakoudonet.com/kaigyo/)
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTMS¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTMS
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©542-0086¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶2-2-7¸æÆ²¶Ú¥¸¥å¥ó¥¢¥·¥À¥Ó¥ë7F
TEL¡§050-1746-3887
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈËö °é¹¨
HP¡§https://www.nakoudonet.com/
¢£TMS¥°¥ëー¥×»ö¶È³µÍ×
TMS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º§³èÁí¹ç¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æº§³è¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¢Ä¾±Ä·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¡¢Ï¢ÌÁ»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È¤òÃì¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤È¿Í¡×¡Ö¿Í¤È»ö¶È¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¶È¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹ÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¥Õ¥£¥ªー¥ì https://www.total-marriage.com/¡Ë
·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§TMS¥Ñー¥È¥Êー https://www.tms-p.co.jp/¡Ë
·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§fufu CLUB https://fufu-club.com/¡Ë
·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§°«²ñ https://www.akanekai.co.jp/¡Ë
¢¨ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ·ò¹¯´ÉÍý³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä
¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§FIORE PARTY https://www.fiore-party.com/¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§TMS¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ýー¥¿¥ë https://www.exeo-japan.co.jp/¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§SMILE STAGE https://www.smile-stage.jp/¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§Meeting Terrace https://www.meetingterrace.jp/¡Ë
º§³è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î:TMS Á´¹ñ·ëº§ÁêÃÌ»ö¶È¼ÔÏ¢ÌÁ https://www.nakoudonet.com/¡Ë
º§³è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î:SCRUM https://scrum-n.co.jp/¡Ë
·ëº§ÁêÃÌ½ê»Ù±ç»ö¶È (¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î:·ëº§ÁêÃÌ½êTV https://kekkon-tv.com/)
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§BRIFE - ¥Ö¥é¥¤¥Õ - https://tms-brife.com/¡Ë
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§la ape - ¥é¡¦¥¢ー¥Ú - https://la-ape.com/¡Ë
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§¥Õ¥ê¥¸¥§¥ê¥ª - https://www.restaurant-frigerio.jp/¡Ë
ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹»ö¶È