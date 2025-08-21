西日本最大級の“お金”イベント「資産運用EXPO」 ～投資は“特別なもの”から“生活の一部”へ～

RX Japan 株式会社

8月29日（金）～31日（日）、インテックス大阪にて、西日本最大級のお金イベント「資産運用EXPO【関西】」 を開催いたします。

日経平均株価は今年8月に史上最高値を更新し、投資熱が全国的に高まっています。さらに2024年からスタートした「新NISA」の恒久化・非課税枠拡大により、幅広い世代で資産運用が“生活の必須スキル”へと変化しています。

本イベントでは、初心者から上級者まで「ゼロから学べる」資産形成をテーマに、セミナー・

相談・展示を通じて“いま知っておくべきお金の最新情報”を発信します。全国から多数の個人投資家が来場する本イベントで、来場者・出展社の生の声についてぜひご取材ください。

取材の事前登録をする（無料） :https://regist.reedexpo.co.jp/expo/ASSET/?lg=jp&tp=press&ec=ASSET&utm_campaign=prtimes_0825&utm_medium=paid&utm_source=paid-newsletter

＜資産運用EXPO【関西】の取材ポイント＞

１．西日本最大級のお金に関するイベント。いま、注目の投資商品を取材できる

株式・不動産・保険から現物資産まで、あらゆる投資商品が一堂に集結！

桐谷広人氏、馬淵磨理子氏など著名講師による110本のセミナーで幅広く学べます。

初心者から上級者まで、年間3万名以上が来場する大規模イベントです。

＜今回取材できる注目投資キーワード＞

#インバウンド市場 #推し活市場 #ピンクダイヤモンド #次世代投資

2. 推し銘柄が見つかる!?

大阪で唯一「株式投資」に特化した専門エリアで個人投資家に直接取材できる

10代から60代、会社員から主婦まで、幅広い「年齢」「職業」の個人投資家やこれから投資を考えてる来場者にインタビューできます。

01.展示会で取材できる注目投資４選

訪日外国人消費額は過去最高を更新！“インバウンド市場“への投資

急増するインバウンド向け事業で！自動外貨両替機を購入・設置で訪日外国人が両替した際の手数料が売上に。

社名：GTキャピタルファンド(株)

「推し活」の普及で大人気！家賃の10倍売り上げるレンタルスペース投資

時間で貸す新しいスペース活用「シェアスぺ」。所有物件や店の営業時間などを活用して収益化。社名：(株)エアサポ

鉱山閉鎖で希少価値が上昇中究極の有形資産「ピンクダイヤモンド」

市場に出回るのみとなったアーガイル産ピンクダイヤモンド。鉱山閉鎖でその産出割合は、ダイヤモンド全体の約0.01％といわれています。資産価値が経年劣化しない耐久性や持ち運びやすさ、非課税という部分が評価されています。社名：(株)ジュエリーピコ

【実機展示】世界中で急成長を見せている「電気自動車」のEV充電スタンド

世界的な電気自動車の普及に着目した次世代投資。1基あたり年間425.7万円の収益を実現し、利回り20％を可能に。

社名：テンフィールズファクトリー (株)

02.最新投資を「学ぶ」「相談する」「情報収集できる」特設コーナー

いま知っておくべきお金の最新情報がぎゅっとここに！

一人ひとりにあった資産運用スキルを磨ける特設コーナーが多数。

この他にも多数の製品が出展。企画に合わせてご紹介できます。

＜展示概要＞

資産運用EXPO【大阪】

会期：2025年8月29日[金]～31日[日] 10:00~17:00

会場：会場：インテックス大阪

主催：RX Japan 株式会社

HP： https://www.am-expo.jp/osaka-1/ja-jp.html

※掲載の情報は出展社検索サイトおよび出展社HP・プレスリリースより引用