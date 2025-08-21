¡Ú¡È»Å»ö¤â¥é¥°¥Óー¤â¡É¤òÁª¤ó¤ÀÈà½÷¤¿¤Á¡Û¥È¥é¥¤¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â¡¢¡ÈÃÏ°è¤Î°Â¿´¡É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¨¡¨¡½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¡É½»¤Þ¤¤¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¡É
½÷»Ò¥é¥°¥Óー¤Î²£²ÏÉðÂ¢Ìî¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¹¥êー¥È¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤äÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÄÅµ×°æË¨Áª¼ê¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤ÏÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÇÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤à³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¹¥È¤À¡£¥Áー¥à¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î¹Ó°æ¿µÈÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¤Æ¡£¹Ó°æ¿µÈÂåÉ½¼èÄùÌò
――¤Þ¤º¤Ï¸æ¼Ò¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤ÏÉðÂ¢Ìî»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÄÂÂß¤ÈÇäÇã¤ÎÃç²ð¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤·¤¿·úÃÛ¡¢½¤Á¶¤Î»Å»ö¤â¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¤Ïº£Ç¯¤Ç53Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢»ä¤¬26ºÐ¤Î»þ¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤³¤½¾¯¤·Í¾Íµ¤¬½Ð¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢53Ç¯´Ö¡¢¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
――Â¾¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¸æ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¤ß¤ÏÃÏ¸µÌ©Ãå¤Ç¿®Íê¤ò¤µ¤ì¤Æ¾ðÊó¤¬ËÉÙ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤»¤º¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»°Âë¡¢¿ùÊÂ¡¢¾®¶â°æ¤ËÌ©Ãå¤·³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î³¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
――53Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤Ö³¹ÊÂ¤ß¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ÖËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëµÈ¾Í»û¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï½»¤ß¤¿¤¤³¹¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÏÆþµï¼Ô¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤«¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³¹¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÈ¾Í»û¤Ë¤Û¤«¤ÎÃæ±ûÀþ¤Î±Ø¤è¤ê¤â¡¢½»¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¹¥ÈËÜ¼Ò
――¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²£²ÏÅÅµ¡¤µ¤ó¤ÏÉðÂ¢Ìî»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Ç³¹¤È¤·¤Æ¤âÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²£²ÏÅÅµ¡¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÏÃ¤·¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¤´î¤ó¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¥¹¥Ýー¥Ä¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£¡×
――½÷»Ò¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦»ö¤Ï¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
――¸µ¡¹¥é¥°¥Óー¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥é¥°¥Óー¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ëー¥ë¤Ï¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï½÷À¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º¬À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¦¤Á¤Ï½÷À¤Î¼Ò°÷¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£6Å¹ÊÞÃæ¡¢3Å¹ÊÞ¤¬½÷À¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â½÷»Ò¥é¥°¥Óー¤Î»Ù±ç¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸æ¼Ò¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä´ë¶ÈÍýÇ°¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÃÏ¸µ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªº×¤ê¤ä¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐ¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ìþÂç³Ø¤Î¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤ò¸«¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½»¤ß¤¿¤¤³¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥¹¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
――¥¢¥¹¥êー¥È¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²£²Ï¤µ¤ó¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¤¤í¤ó¤Ê¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
――ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¼«¿È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¼Ò°÷¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤ÏÈà½÷¤Î¿ÍÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ç½É¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢Èè¤ì¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬¡¢µÕ¤Ë¼Ò°÷¤ÎÎå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
――ÄÅµ×°æÁª¼ê¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¶ÈÌ³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍý¡¦Æþµï¼Ô¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£Æþµï¼Ô¤Î·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»öÌ³Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――Æ¯¤¤Ö¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÖÍ¥½¨¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËÈ½ÃÇÎÏ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥°¥Óー¤Ç¤â¤½¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤Ð¤é¤¯²ñ¼Ò¤ËÍè¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Éüµ¢¤·¤¿¤é¥Æ¥¥Ñ¥¤È¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Æ¬¤â¤¤¤¤¤·¡¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç±Ä¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
――ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¸Ø¤ê¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê»î¹ç¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
――¥¢¥¹¥êー¥È¸ÛÍÑ¤¬´ë¶È¥¤¥áー¥¸¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÄø¤ËÎý½¬¤ò¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎéµ·Àµ¤·¤µÌÀ¤ë¤µ¤Ë¡¢¤Þ¤º¼Ò°÷¤¬¸Ø¤ê¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
――¥¢¥¹¥êー¥È¸ÛÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥¹¥È¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿¦¼ï¡¢Î©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·ÎÏ¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÁÀ®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë²ñ¼Ò¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¡¹¤Î²ñ¼Ò¤ÏÄêÇ¯¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿½½Ç¯¤â¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ¯¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Âç»ö¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
――¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¸ÛÍÑ¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤äCSR¡¢SDGs¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤²¤µ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àè¤Û¤É¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆ¯¤¯´Ä¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡£ÄêÇ¯À©¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ÐÌ³»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤ê¼«Í³¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ºµÙ¸å¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¼Ò°÷¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þÂå¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤¬¤¢¤ë¡£¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯Ì³¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――º£¸å¡¢¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤³èÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½÷»Ò¥é¥°¥Óー¤ä¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬7¿Í¤â¤¤¤ë¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤âÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥Áー¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ë¶È¤ò¾å¼ê¤¯´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
――³¹Á´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ï½÷À¤ËÍ¥¤·¤¤³¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê³¹¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï»ÔÄ¹¤â·Ù»¡½ðÄ¹¤â½÷À¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶ä¹Ô¤ä¥Ç¥Ñー¥È¤â½÷À¤ÎÅ¹Ä¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢½÷»Ò¥é¥°¥Óー¤Î¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤¬¡¢½÷À¤¬µ±¤¯³¹¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
(¥é¥¤¥¿ー¡§¸¶»³ÍµÊ¿)
