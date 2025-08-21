株式会社beberise、フランチャイズ４号店「西新宿ライズオフィス3rd」を新宿区に8月27日オープン

株式会社beberise

株式会社beberise（本社：東京都港区赤坂、代表取締役：八島国博）は、2025年8月27日（水）、東京都新宿区にてフランチャイズ４号店となる「西新宿ライズオフィス3rd」をオープンいたします。






※オープン前の為写真は系列店のものになります。


※お部屋等は系列店と同じ仕様を予定しております。


■本店舗は、「東京都新宿区西新宿3丁目9-2 イマス西新宿第一ビル3階」に位置し、同エリアでの3拠点目の展開となります。


ライズオフィスは、「初期費用を抑えてすぐに使える」「立地とコストパフォーマンスのバランスが良い」と評価され、起業家・フリーランス・中小企業の皆様に幅広くご利用いただいております。今回の新規出店により、東京都心におけるネットワークをさらに拡充し、多様化する働き方に対応できる拠点づくりを進めて参ります。



【施設概要】

・名称　　：西新宿ライズオフィス3rd


・所在地　：東京都新宿区西新宿3丁目9-2


　　　　　　イマス西新宿第一ビル3階


・開業日　：2025年8月27日（水）


・事業形態：フランチャイズ店舗（FC第４号店）







～オープニングキャンペーン～
（契約から3ヶ月間限定）

1.初期費用完全無料


2.年間契約で最大2万円割引


3.半年契約で最大1万円割引


※期間限定のキャンペーンとなります。


詳細は下記公式サイトをご覧ください。


西新宿ライズオフィス3rd　公式サイト(https://nishishinjuku-riseoffice.com/third/)





【フランチャイズオーナー募集中】
ライズオフィスでは、レンタルオフィス事業にご関心のある個人・法人を対象に、フランチャイズオーナーを募集しております。
詳細は以下の専用サイトをご覧ください。
レンタルオフィス　オーナー募集のご案内(https://rentalofficefc.com/)






【会社概要】


・会社名　：株式会社beberise


・所在地　：東京都港区赤坂6-14-3 近文ビル6F


・代表者　：代表取締役 八島国博


・設立　　：2013年4月


・事業内容：レンタルオフィス


　　　　　　バーチャルオフィス


　　　　　　不動産仲介


　　　　　　家賃保証


　　　　　　経営支援 等


株式会社beberise　コーポレートサイト(https://beberise.co.jp/)





【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社beberise


TEL：03-5544-8756（平日9:00～18:00）


FAX：03-5544-8758


メール：bebefc-sinki@bebe-g.com


※FAX、メールは24時間受付しております。


※平日9:00～18:00以外の時間帯の受付は翌営業日にご対応いたします。