株式会社beberise、フランチャイズ４号店「西新宿ライズオフィス3rd」を新宿区に8月27日オープン

株式会社beberise（本社：東京都港区赤坂、代表取締役：八島国博）は、2025年8月27日（水）、東京都新宿区にてフランチャイズ４号店となる「西新宿ライズオフィス3rd」をオープンいたします。

※オープン前の為写真は系列店のものになります。

※お部屋等は系列店と同じ仕様を予定しております。

■本店舗は、「東京都新宿区西新宿3丁目9-2 イマス西新宿第一ビル3階」に位置し、同エリアでの3拠点目の展開となります。

ライズオフィスは、「初期費用を抑えてすぐに使える」「立地とコストパフォーマンスのバランスが良い」と評価され、起業家・フリーランス・中小企業の皆様に幅広くご利用いただいております。今回の新規出店により、東京都心におけるネットワークをさらに拡充し、多様化する働き方に対応できる拠点づくりを進めて参ります。

【施設概要】

・名称 ：西新宿ライズオフィス3rd

・所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目9-2

イマス西新宿第一ビル3階

・開業日 ：2025年8月27日（水）

・事業形態：フランチャイズ店舗（FC第４号店）

～オープニングキャンペーン～（契約から3ヶ月間限定）

1.初期費用完全無料

2.年間契約で最大2万円割引

3.半年契約で最大1万円割引

※期間限定のキャンペーンとなります。

詳細は下記公式サイトをご覧ください。

西新宿ライズオフィス3rd 公式サイト(https://nishishinjuku-riseoffice.com/third/)

【フランチャイズオーナー募集中】

ライズオフィスでは、レンタルオフィス事業にご関心のある個人・法人を対象に、フランチャイズオーナーを募集しております。

詳細は以下の専用サイトをご覧ください。

レンタルオフィス オーナー募集のご案内(https://rentalofficefc.com/)

【会社概要】

・会社名 ：株式会社beberise

・所在地 ：東京都港区赤坂6-14-3 近文ビル6F

・代表者 ：代表取締役 八島国博

・設立 ：2013年4月

・事業内容：レンタルオフィス

バーチャルオフィス

不動産仲介

家賃保証

経営支援 等

株式会社beberise コーポレートサイト(https://beberise.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社beberise

TEL：03-5544-8756（平日9:00～18:00）

FAX：03-5544-8758

メール：bebefc-sinki@bebe-g.com

※FAX、メールは24時間受付しております。

※平日9:00～18:00以外の時間帯の受付は翌営業日にご対応いたします。