一般社団法人研究営業アライアンス新規参画企業のお知らせ

一般社団法人研究営業アライアンス

研究営業アライアンスとは、本法人が事務局となり、幅広い業種の研究開発部門が連携するネットワークを構築し、研究シーズとニーズのマッチングによる研究の社会実装化および事業化を目指す取り組みです。

このたび、2025年8月より新たに3社が本アライアンスに参画することとなりましたので、お知らせいたします。

【新規参画企業】（五十音順）

■ 住友電気工業株式会社 研究企画業務部 イノベーション推進部

コメント：本アライアンスへの参画を通じて、弊社単独では成し得ない新たな価値創造や、多様なパートナーとの共創が生まれることを期待しております。

■ 東京エレクトロン株式会社 Corporate Innovation Division ／ Innovation X Lab.

コメント：本アライアンスへの参加を通じて、異業種の第一線で活躍する企業の知見や技術と交流できることを大いに期待しています。また、業種の枠を超えたオープンな意見交換や共同研究により、従来の発想にとらわれない新たなイノベーションの創出や社会課題の解決につながる成果が生まれることを期待しております。

■ 浜松ホトニクス株式会社 中央研究所

コメント：私たちは光の本質に迫る研究と技術開発を通じて「光で皆さまにどんなワクワクや喜びをお届けできるか」を常に探求しています。暮らしをもっと便利に、社会をもっと持続可能に、そして人々の心をもっと豊かに―光には、そんな未来を切り拓くチカラがあります。

研究営業アライアンスでは、異業種の皆さんとの出会いから、思いもよらない発見やひらめきが生まれることを楽しみにしています。

今後も、研究営業アライアンスでは社会課題の解決に資する研究の実装化を推進すべく、多様な業界の研究開発部門との連携を進めてまいります。新たな参画企業の皆様とともに、より一層の価値創出を目指して活動を展開していく所存です。

