日本版TikTok Shop元年　EQS×Tailor Appが"売れた分だけ払う"支援革命を始動

イクス株式会社

　インターネットマーケティングを手掛けるイクス株式会社（本社：東京都国分寺市、代表取締役社長：野田大智、以下EQS）は、このたび累計1万回以上の配信実績を誇り、ファッション・ビューティー・家電・食品など250社以上を支援してきた株式会社Tailor App（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松村 夏海、以下Tailor App）と、TikTok Shop日本市場における業務提携をすることに合意しました。





　2025年6月30日、世界的に急成長を遂げるECプラットフォーム「TikTok Shop」が日本で正式ローンチしました。ショート動画を通じた購買行動はアジア諸国では一般化しており、TikTok Shopの世界GMVは2024年時点で約326億ドル（約5.1兆円）に達したと報じられています。日本市場においても新たな販路として注目が集まる一方で、参入後の課題が浮き彫りになりつつあります。



　かつての第一次ライブコマースブーム同様、「出品すれば売れる」「配信すれば成果が出る」といった期待に反し、現実には「配信はしたが成果が出ない」「CVRが伸びない」「クリエイターを確保できない」といったケースが増加しています。ブランド担当者からは「初期設定にリソースを割けない」「TikTok運用のノウハウが乏しい」といった声も寄せられています。


　


　現状、日本のライブコマース市場は約1,000億円（2024年）規模ですが、2030年には約73億ドル（約1兆円）へ拡大し、年平均成長率34%という高い成長が予測されています。この市場機会をどう成果につなげるかが業界共通の課題です。



　そこで、EC運用において5,000超の商品アカウント支援実績を持つEQSと、累計1万回以上の配信実績を誇るTailor Appが、業務提携を開始しました。



本提携の特徴は以下のとおりです。



・初期設定費用の完全無償化：アカウント開設初期負担をゼロに。


・成果報酬型ライブコマース支援：売上がなければ費用不要。低リスクで挑戦可能。


・「TikTok Shop Support Hub」の提供：戦略設計から配信前後の運営プロセスまでを一貫支援するBPO型統合サービス。


・東アジア越境支援：中国・韓国のTikTok Shop展開を通じ、日本企業の越境戦略および中国・韓国企業の日本のTikTok Shop展開を加速。



　特に「TikTok Shop Support Hub」では、ライブコマースやショート動画を活用したマーケティングの成功パターンと課題解決ノウハウを体系化。ライブ配信を単なる“イベント”で終わらせず、配信前・中・後すべての工程を設計・実行・改善する一気通貫の仕組みです。ファッション、ビューティー、家電、食品といった多様な業界で積み上げたノウハウを活用し、成果の出るライブコマースを実現します。






　EQSのデータドリブンな運用力と、Tailor Appの豊富な配信経験が融合することで、企業は市場拡大局面においても成果につながる戦略的支援を受けられます。両社は今後も業界全体の健全な発展を牽引し、EC事業者の持続的成長に貢献してまいります。



【イクス株式会社　会社概要】


（1）商号　　　　：イクス株式会社


（2）代表者　　　：代表取締役社長　野田 大智


（3）所在地　　　：東京都国分寺市本町2-12-2　大樹生命国分寺ビル


（4）設立年月日　：2004年6月


（5）事業内容　　：メディア事業・インターネット広告の仲介及びコンサルティング事業・インキュベーション事業（新規事業開発）


（6）資本金　　　：148,000,000円（資本準備金49,000,000円を含む）


（7）URL　 ：https://eqs.jp/



【株式会社Tailor App　会社概要】


（1）商号　　　　：株式会社Tailor App


（2）代表者　　　：代表取締役 松村 夏海


（3）所在地　　　：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目-27-5 リンクスクエア新宿 16F


（4）設立年月日　：2020年7月


（5）事業内容　　：ライブコマースコンサルティングを中心とした、SNS・WEBマーケティング支援


（6）資本金　　　：10,000,000円


（7）URL　　　 ：https://www.tailorapp.jp



【本件に関する問い合わせ】


イクス株式会社


WEBマーケティング事業部：岡辺、市野


メールアドレス：toiawase@eqs.jp



株式会社Tailor App


メールアドレス：info@tailorapp.jp