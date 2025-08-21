【独占取材】横田真悠さんの熱狂K-POP推し活！JALカードで広がる“推し活ライフ”の魅力とは？

株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博、以下「JALカード」）は、モデル・俳優の横田真悠さんが出演するコラム「マイルで参る！我らの推し活ライフ」を公開しました。自身も推される立場として幅広く活躍する横田さんの推し活事情とは...！？

モデル・俳優として活躍する横田真悠さんにインタビュー。自身のK-POP推し活について熱く語ってくれました。小学生の頃からK-POPアイドルにハマり続け、現在その熱量と愛情は、オフラインサイン会に熱心に応募したりグッズを買ったりするほど。

初めて持ったJALカードを推し活に有効活用し、仕事では「推される側」としての活動をしつつ、プライベートでは熱烈なファンとして推し活を楽しむ横田さんのリアルな心情や、その裏側をお伝えします。また、推し活を支えるJALカード、カードの利用でたまるマイルの賢い活用術もご紹介しています。詳細はJALカード推し活コラムページをぜひご覧ください！

詳細を見る :https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/service/oshilife/index.html