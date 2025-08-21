【甲羅本店】大人になった親子の久しぶりの食事の様子に完全密着！「久しぶりの親子の外食」ドキュメンタリー本編が公開！

株式会社甲羅

株式会社甲羅(本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕)が全国で39店舗を展開するかに料理専門店「甲羅本店」は、6月11日に公開したドキュメンタリー「久しぶりの親子の外食」のダイジェスト版に続き、このたび本編映像をYouTubeにて公開しました。

甲羅本店では“安心できる特別な時間”をコンセプトに掲げ、「もっと親子にも特別な時間を過ごしてほしい」という想いから、“親子に寄り添う飲食店”としてのサービスを展開しています。

今回の本編は、普段から甲羅本店をご利用いただいている全国のお客様を対象に公募を行い、選ばれた4組の親子にご協力いただき、「大人になったからこそ、もう一度楽しむ親子の時間」をテーマに制作したドキュメンタリー作品です。

YouTube URLはこちら↓

【ダイジェストCM】久しぶりの親子の外食

https://youtu.be/KG_eJ-gh3Zo



１）気持ちをあまり出さなかった父 / 今、父に気持ちを伝えたい娘

https://youtu.be/H3xcR-LhYHg



２）料理人として家族を支え続ける父 / 美容師を目指す息子

https://youtu.be/VFEcJz65ipc



3）子どもの頃、厳しかった母 / 子どもが生まれ、母になった娘

https://youtu.be/Imx5a6iGwZs



4）地元で子どもと離れて暮らす父 / 東京で結婚を控える娘

https://youtu.be/Eej1aYxRx7M

【背景】大人になっても親子二人きりの特別な時間を過ごして欲しい

親子にとって“外食”は、かけがえのない大切な思い出です。しかし、大人になるにつれて進学、就職、結婚など、人生の節目を迎えるたびに、親子で食事を共にする機会は少なくなってしまいます。



甲羅本店では慶事や法事といった特別な日だけではなく、もっと日常の中にも“家族で落ち着ける時間”を届け、甲羅本店のかに料理を通じて新たな親子の思い出を作って欲しい、という思いで今回の企画を立ち上げました。

【企画趣旨】4組の親子のリアルな食事風景を撮影

今回は全国のお客様を対象に公募を行いました。ご応募いただいた方の中から厳正なる審査等を行い、4組の親子をご招待させていただきました。

実際に親子二人きりで食事をしてもらい、その様子をドキュメンタリー形式で一部始終撮影をさせていただきました。

仕事のこと、結婚のこと、今後の家族のこと、今までの感謝など、普段だと気恥ずかしくて話せないような話をしてもらうなど、甲羅本店が提供する“安心する特別な時間”の中で久しぶりの親子水入らずの特別な時間を過ごしてもらいました。

WEB CM概要

１）気持ちをあまり出さなかった父 / 今、父に気持ちを伝えたい娘

今まで育ててくれた感謝を伝えたいということで、本企画に応募いただきました。

涙ながらに感謝を伝える娘と、それを受ける父の二人きりの特別な時間を過ごしていただきました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/72_1_9c5a2d2057d4177150a4b9043d088844.jpg?v=202508220726 ]

２）料理人として家族を支え続ける父 / 美容師を目指す息子



料理人として長年家族を支えてきた父に将来のことを相談する機会として応募いただきました。

父の言葉を胸に刻みながら、久しぶりに男同士で向き合う特別なひとときを過ごしました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/72_2_4f33d00b7f2e293a3b4a34c68795271b.jpg?v=202508220726 ]

3）子どもの頃、厳しかった母 / 子どもが生まれ、母になった娘



母との良い思い出になれば、という思いで本企画に参加いただきました。

普段から仲良しの二人で、今後の夢や楽しみを語り合う、温かな家族の時間を過ごしていただきました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/72_3_32c6c39e918bb9286bc67dc774055631.jpg?v=202508220726 ]

4）地元で子どもと離れて暮らす父 / 東京で結婚を控える娘



父と二人きりで食事をしたことがないため、良いきっかけになればということで応募いただきました。

結婚のこと、これからの暮らしのことなど、初めての二人きりの時間をゆっくり過ごしていただきました。

「甲羅本店」について

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/72_4_14abab83e78115e576ba61faa85fd012.jpg?v=202508220726 ]

甲羅本店は全国に39店舗展開するかに料理専門店。独自のルートで仕入れた厳選したカニを、創業50年の歴史に裏打ちされた熟練の技で素材の魅力を最大限に引き出し、お客様へ提供いたします。春夏秋冬、旬の食材を使った季節限定の会席や御膳も好評いただいています。 法事・慶事、各種宴会など、お客様の人生の大切な場面でのご利用も、おもてなしの心を持って対応いたします。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導