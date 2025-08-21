「転職希望者のキャリア選択に寄り添う」―特設サイト“どうして、マーキャリ？”を公開『マーキャリNEXT CAREER』

株式会社エムエム総研

「セールス、マーケティングのデジタルシフト」を支援するマーケティングカンパニー、株式会社エムエム総研（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役CEO：萩原 張広 以下、「エムエム総研」）が運営するSaaSセールス特化型転職エージェント『マーキャリ NEXT CAREER』は、このたび、自社が提供する転職支援サービスに関する特設サイト「“どうして、マーキャリ？”」を公開いたしました。本特設サイトでは、日々転職希望者と向き合う現役のリクルーティングコンサルタントたちが登場し、SaaS転職に込める自身の想いや哲学を動画で発信しています。

「“どうしてマーキャリ？”」特設サイト

https://next.mar-cari.jp/lp/why_marcari/

■特設サイト公開の背景

情報が氾濫する時代、転職市場においても多くの情報やサービスがあふれています。情報収集しやすい環境が整った一方で、「転職サービスの違いが分かりにくい」「自分に合ったサービスの選び方に迷っている」といった悩みを抱える方も少なくありません。

そういったお悩みをお伺いするなか、マーキャリNEXT CAREERでは、私たちがSaaS転職支援に込める想いの発信を通じて、自社が提供するサービスやその価値をより深く理解していただき、安心してご利用いただけるようにと本特設サイトを公開いたしました。

■ ブランドムービーについて

今回公開したブランドムービーは、単なるサービス紹介ではなく、マーキャリNEXT CAREERが大切にしている「転職希望者に寄り添い、未来につながる転職を支援する」をテーマに、メンバーそれぞれが「どのような想いで転職希望者と向き合っているのか」自身の言葉で語っています。

“どうして、マーキャリ？” -Director’s cut-

私たちがSaaS転職支援に込める「想いと哲学」を1分にまとめました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yyw96JsdUlk ]

各メンバーの動画はこちらからご視聴ください。

「圧倒的なSaaS解像度」KAWAMURA YOSHIYUKI(https://youtu.be/G_4oOSFsTq8?si=FtKyFvHt-pRZj8hL)

「新しい自分が見つかる」NASU TOMOMI(https://youtu.be/PgGBXBeUZxA?si=MC89TjO-_D3BK8R8)

「未来への選択肢！！」NISHIMURA AKARI(https://youtu.be/84HikVjRbfQ?si=lZA07pcl30RQcICl)

「よりそいサポートをしっかり行うから！」IKEDA MANA(https://youtu.be/OvD3K7eOI2Q?si=gOgrNn1fhO8Fw6xR)

「本気で市場価値を高めたいなら」HAYASHI TAKAHIRO(https://youtu.be/NFhfOe_6utw?si=Y8lbtfGPN0owyAwZ)

「未来を見据えたキャリアデザイン」MIZUSHIMA YUTA(https://youtu.be/IMmMQabcxXM?si=TeEuiN_toWePTMvt)

「SaaS業界への挑戦と覚悟感を知る！」AIDA KOHEI(https://youtu.be/agsZOEoJJxM?si=d8k8p4qmQvcObezB)

詳細は特設サイトからもご覧いただけます。

https://next.mar-cari.jp/lp/why_marcari/



マーキャリNEXT CAREERは、今後も転職希望者一人ひとりのキャリア選択を支える存在であり続けたいと考えています。そのために、より多くの方に自社が提供するサービスの価値をご理解いただき、有能な人材のSaaS業界への転職を後押しすることで、SaaS業界全体の発展にも寄与していくことを目指します。

■マーキャリNEXT CAREERについて

コロナ禍やデジタルトランスフォーメーション（DX）などの大きな社会変化に伴い、営業職にも変革が求められています。デジタル化が進むことで、営業・マーケティング組織がマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスに分業化し、営業職が多様な形で「専門職化」しています。このような時代の流れを受けて、これまで管理職になることや昇進でしか、キャリアアップを実現できなかった営業職が「次世代キャリア」で活躍できるよう、転職希望者と企業の最適な出会いの場を提供することを目的に「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」は生まれました。「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」の転職エージェントサービスでは、法人営業職、特にSaaS、ベンチャー系企業におけるキャリア形成に強みを持つキャリアアドバイザーの支援が無償で受けられ、転職をスムーズに進めることができます。

■エムエム総研について

【会社概要】

社名：株式会社エムエム総研

本社所在地：〒東京都新宿区新宿6-27-56 新宿スクエア5F

代表取締役：萩原 張広

設立： 1989年3月

事業内容：

(1)デジタルマーケティング支援事業

(2)営業DXコンサルティング事業

(3)デジタルセールス人材採用事業

コーポレートサイト https://www.mmsouken.co.jp

マーキャリ NEXT CAREER https://next.mar-cari.jp

エムエム デジタルセールス・アカデミー https://mm-digitalsales.academy

