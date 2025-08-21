大ヒットシリーズ「mm flora＊（エムエムフローラ）」から考える唾液力×菌バランスを整える新習慣。歯科医と森永乳業・古田氏が語る最新ケア

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻原 萌々佳 ）が展開するオーラル美容ブランド「MiiS（ミーズ）」は、大ヒットシリーズ「mm flora＊（エムエムフローラ）」の新たなラインアップとして、菌活発想の飲み込み型マウスウォッシュ「mm flora＊Bubble（エムエムフローラバブル）」を本日発売いたします。

そして、MiiSプロデュースのデンタルクリニック「Mii DENTAL STUDIO」院長の金井美樹先生と、「mm flora＊（エムエムフローラ）」シリーズに配合している「ラクトフェリン」「ラクトパーオキシダーゼ」を研究・開発する森永乳業株式会社の古田雄一郎さんによる特別対談を撮影いたしました。

■対談実現の背景

MiiSの人気シリーズ「mm flora＊（エムエムフローラ）」に配合されている「オーラバリア(R)」は、森永乳業株式会社が長年の研究に基づいて開発された機能性素材です。

ヒトの母乳や唾液などに含まれる成分である「ラクトフェリン」と「ラクトパーオキシダーゼ」を黄金比で組み合わせ、口内の唾液力アップをサポートしようと開発された成分です。

今回、MiiSがプロデュースするデンタルクリニック「Mii DENTAL STUDIO」の院長・金井美樹先生と、森永乳業株式会社の古田雄一郎さんが、お口の菌バランスや菌活の新しい考え方について語り合う特別対談を実施。

口腔ケアのプロと菌のスペシャリストという異なる視点から、日常生活での菌との向き合い方や、唾液力を高める習慣づくりのヒントをご紹介しています。ぜひご覧ください。

▼動画はこちら

https://www.youtube.com/@MiiS-channel

■Mii DENTAL STUDIO院長・金井美樹（かないみき）先生について

＜経歴＞

2004年 岩手医科大学卒

2006年 まじま歯科勤務

2007年 マインズタワーデンタルクリニック勤務

2016年 慶実会グレースデンタルクリニック本院入社

2017年 グレースデンタル本院院長就任、慶実会副理事就任

2023年 Mii DENTAL STUDIO院長就任

■森永乳業株式会社 古田雄一郎（ふるたゆういちろう）さまについて

森永乳業株式会社 機能素材事業本部 機能素材事業部

1996年麻布大学獣医学部獣医学科卒業後、森永乳業入社。

酪農部で生乳取引や飼料販売などを経て、子会社の（株）クリニコで医療食販売や在宅医療事業などに従事。2010年より機能素材事業部で機能性素材販売などBtoB事業を行う。2015年以降は食品素材事業部にて、機能性素材の販売企画に携わり、2025年4月より現職。数々の営業経験をバネに、自社商品の健康価値と将来ビジョンを伝え続けている。

■8月21日（木）発売の新商品「mm flora＊Bubble（エムエムフローラバブル）」について

炭酸泡の力で瞬間お口リセット！

MiiS史上初！菌活発想の飲み込み型マウスウォッシュ。

１．いつでもどこでも約10秒でお口を瞬間リセット

水なしでどこでも使用できるので旅行シーンや持ち運びにも最適。唾液に反応し炭酸泡が口いっぱいに広がり、すみずみまでケアします。口臭や磨き残しが気になるときに。

２．菌活発想だから飲み込みOK！

エムエムフローラにも配合しているお口の健康をサポートする成分に加え、ビフィズス菌や乳酸菌を配合。お口のケアとともに身体の内側まで気を配りたい方におすすめです。

３．爽やかなアップルミント味

唾液が出やすくなる程よい酸味と清涼感のあるアップルミント味が特徴です。使用後も続くスッキリ感と、歯の表面のツルツル感をぜひお楽しみください。

商品名：MiiS エムエムフローラバブル

価格：980円（税込）5包入

使用方法

1. 袋の封を切り、顆粒をすべて口の中に含んでください。

2. 唾液に反応して口の中で発泡がおこりますので、全体にいきわたるように10～30秒ほどぶくぶくしてください。

3.その後、飲み込むか、または吐き出してください。

＊本製品は食品としてお召し上がりいただけます。

■発売日について

2025年8月21日（木）MiiS公式サイト（https://miis.ai/）およびECモール（Amazon、楽天市場、Qoo10）にて発売開始

2025年8月23日（土）以降順次、全国のロフトで発売開始

MiiSプロデュースのデンタルクリニック（Mii DENTAL STUDIO、DENTAL ALIEN）でも順次販売開始いたします。

■MiiSについて

あたらしい、あなたらしさ。

口元から始める新習慣。

MiiSは、「オーラル美容を広めて、人々の人生を輝かせるエッセンスになる」というミッション実現に向け、商品の見た目だけでなく、成分にも徹底的にこだわり続け、歯も、息も、笑顔も、みなさんの輝く瞬間をつくるあたらしい美の習慣「オーラル美容」を提案しています。

ブランドを代表する商品「MiiS ホワイティエッセンス」は、2025年2月時点で累計販売本数15万本を突破、定期会員数は延べ4万人となり、大変ご好評をいただいております。

MiiS 公式サイト：https://miis.ai/

MiiS 公式Instagram：https://www.instagram.com/miis_jp/

MiiS 公式LINE：https://lin.ee/3Uc71Yf

MiiS 公式 X：https://x.com/MiiS_jp

＜本商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社WinC MiiS運営事務局（営業時間 平日 11:00～17:00）

メール：info@miis.ai / 電話：03-6809-0210

【会社概要】

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳(おぎわら ももか)

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/