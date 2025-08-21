最大75％OFF！CAGUUU「秋の暮らし応援フェア」が8月22日よりスタート！

CAGUUU株式会社

この度、CAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、おしゃれで高品質な家具をリーズナブルな価格で展開する「CAGUUU」（呼称：カグー）にて、8月22日（金）18:00～9月1日（月）12:00まで「秋の暮らし応援フェア」を開催いたします。

期間中には一部対象商品を、最大70％OFFの特別価格でご提供する秋のビッグセールを実施いたします。

さらに、週末限定にて開催される「秋の暮らし応援セール」では、ご購入金額に応じて割引率がアップする段階式割引をご用意しております。ご購入価格ごとに10万円以上で5％OFF、20万円以上で10％OFFとなります。ビッグセール対象商品との併用により、商品によっては最大75％OFFでお得にお買い求めいただけます。

この秋、お得にお部屋をアップデートできる絶好の機会です。ぜひお見逃しなく！

・CAGUUU公式オンラインショップ：https://caguuu.com

■「秋の暮らし応援フェア」概要

１.秋の暮らし応援セール（週末限定）

全商品を対象に、週末限定の割引キャンペーンを実施。ビッグセールと併用することで、最大75％OFFでお買い求めいただけます。

https://caguuu.com/collections/all-app

【期間】

・2025年8月22日(金) 18:00～8月25(月)12:00

・2025年8月29日(金) 18:00～9月1日(月) 12:00

【適用条件】

・10万円以上→5％OFF

・20万円以上→10％OFF

２.秋のビッグセール

一部対象商品を特別価格でご提供するビッグセールを開催いたします。割引率は商品ごとに異なり、最大70％OFFでお買い求めいただけます。

さらに、週末限定の「秋の暮らし応援セール」と併用いただくことで、最大75％OFFとなる大変お得な機会です。

※商品の価格や割引内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【期間】

・8月22日（金）18:00～9月1日（月）12:00

・ビッグセール対象商品はこちら：

https://caguuu.com/collections/big-sale

【人気商品】（※一部抜粋）

［34％OFF］ツゲ材 木製ミニラウンドダイニングテーブル

コンパクトながら上質なデザインが魅力のダイニングテーブル。厳選ツゲ材の美しい木目と、耐久性に優れた高品質ステンレス脚部の組み合わせが、洗練された空間を演出。省スペース設計で圧迫感がなく、リビングやダイニングなど幅広いシーンに自然に馴染みます。

商品URL：https://caguuu.com/products/xw002411004

通常価格：\45,290 → 割引後価格：\29,690(税込）

［25％OFF］ブナ材セラミックダイニングテーブル

自然な風合いと高い耐久性を兼ね備えたダイニングテーブル。ドイツ産の高品質ブナ材を使用し、変色しにくく、細やかで目立たない木目と丈夫さが魅力です。爽やかな印象を与える全面セラミック天板は、隙間がないため汚れが溜まりにくく、一拭きで簡単に清潔感を保てます。

商品URL：https://caguuu.com/products/yb002502017

通常価格：\95,890 → 割引後価格：\71,890(税込）

［25％OFF］ラタン編み背もたれブナ材チェア

快適な座り心地と上質な素材感が魅力のチェア。人間工学に基づいた背もたれ設計が体をしっかりと支え、疲れにくい仕様となっています。素材にはドイツ産FAS級ブナ材を採用し、耐久性と美しさを兼ね備えたワンアイテム。

商品URL：https://caguuu.com/products/yb002502003

通常価格：\53,490 → 割引後価格：\40,090(税込）

［20％OFF］フラワーコンセプトペンダントライト

花をモチーフにした柔らかなフォルムと素材感が魅力のペンダントライト。PVC素材のランプシェードが光を均一でやさしく拡散し、リビングやダイニングなどあらゆる空間を暖かく包み込みます。アイアン素材の本体とアクリルパーツの組み合わせが上質で洗練された印象に。

商品URL：https://caguuu.com/products/ljds2504067

通常価格：\14,690 → 割引後価格：\11,690(税込）

［15％OFF］Kraft Paper ブラック クラフト紙デザインサイドテーブル

異素材が織りなす高級感と機能美が魅力のクラフト紙デザインサイドテーブル。ブロンズ色の金属とクラフト紙の融合が、空間に洗練されたアクセントをプラス。ハニカム構造による美しい六角形のラインと高い安定性で、安心してお使いいただけます。折り畳み式で収納も省スペース、軽量設計で移動もラクラク。

商品URL：https://caguuu.com/products/sbz0005

通常価格：\20,990 → 割引後価格：\17,790(税込）

［10%OFF］Woody Selectシェニールネストソファ

極上のリラックスを提供する一人掛けソファ。シンプルモダンなデザインと北欧風のインテリアに馴染むブルー系のファブリックを採用しており、しっとり柔らかなシェニール生地が体を優しく包み込みます。コンパクトながらも十分なボリューム感があり、リビングや寝室に置いても空間をラグジュアリーに演出。

商品URL：https://caguuu.com/products/inhs2501035

通常価格：\118,690 → 割引後価格：\106,790(税込）

■今大注目のおすすめアイテムもチェック！

このセールにあわせて、CAGUUUの定番人気商品──マットレスやオフィスチェアを特別にご紹介します。ぜひこの機会にご覧ください。

おすすめアイテム１.：「Grand Form 」グランドエアリバースマットレス

四季を通して快適に使えるリバーシブル設計のマットレス。夏はひんやりとした冷感素材、冬はあたたかな肌触りの面をお選びいただけます。カバーはファスナーで簡単に取り外せ、丸洗い可能。硬さ調整機能付きで、体圧を分散し理想的な寝姿勢をサポートします。

商品URL：https://caguuu.com/products/brx02505009

おすすめアイテム２.： アクシスエルゴコアオフィスチェア（AXISU ERGO CORE）

美しさと快適さを両立したチェアで、あなたのワークスペースを格上げ。背もたれは5段階昇降で細やかな姿勢調整が可能。首・背中・腰の3ゾーンが連動して身体をしっかり支え、長時間のデスクワークや作業でも疲れにくく快適に。カラーはインテリアに映えるグレー、爽やかなライトブルー、柔らかなピンクの3色をご用意。

商品URL：https://caguuu.com/products/mj002505002

■VRで家具選び！CAGUUUのバーチャルショールームついに公開！

CAGUUUが独自開発した没入型VRショールーム。日本の住空間に合わせたリアルなサイズ感とインテリアを、スマホやPCからいつでも・どこからでも体験可能。家具選びに悩んでいる方も、このサービスなら実際の配置イメージを確認でき、理想の家具がもっとリアルに、もっと自由に見つかります。

VRショールーム体験はこちら：https://caguuu.com/pages/virtual-showroom

