劇作家・末満健一が手掛けるTRUMPシリーズ大人気企画『はじめての繭期2025』YouTubeにて開催決定！ 『ヴェラキッカ』、『LILIUM -リリウム新約少女純潔歌劇-』も！

2025年9月13日よりTRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』が上演されることを記念し、YouTubeチャンネル：ポニーキャニオンVIDEOにて9月2日（火）から9月6日（土）までの五夜連続で『はじめての繭期2025』が開催されることが決定した。

(C)2025 WATANABE ENTERTAINMENT

TRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』は2019年に一度上演が発表されたが、コロナ禍で見通しが立たないため、やむを得ず上演中止となり今回新たな出演陣での公演が実現することとなったシリーズファン待望の作品だ。

この度、開催が発表された『はじめての繭期2025』は、舞台をより楽しんでもらいたい、TRUMPシリーズを見たことが無い人にも気軽に作品に触れてもらいたいという制作スタッフの想いから上演前の実施が決定した。

初回は9月2日（火）21時からポニーキャニオンVIDEO YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

今回は、Dステ版『TRUMP』REVERSE、ミュージカル『マリーゴールド』、『黒世界 雨下の章』、ミュージカル『ヴェラキッカ』、『LILIUM -リリウム新約少女純潔歌劇-』の公開を予定しており、『ヴェラキッカ』、『LILIUM -リリウム新約少女純潔歌劇-』は初のYouTube公開となる。

『キルバーン』と深い関わりをもつ作品をはじめ、繭期を初めて経験する人でも楽しめる作品がラインナップされた『はじめての繭期2025』は9月6日（土）まで開催される。

『はじめての繭期』はアーカイブが残らない一夜限りの配信のため、是非この機会に視聴し、TRUMPの世界を体験していただきたい。

■『はじめての繭期2023』 TRUMPシリーズ YouTube上映会

開催日時：2025年9月2日（火）～6日（土） 21:00～ プレミア公開

配信チャンネル：ポニーキャニオンVIDEO YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCtNlKGKIy3y9_ZPFUUOGrWA

※各日の配信URL・は後日、TRUMPシリーズinfo（ポニーキャニオン公式）Xにてお知らせいたします。

第一夜：2025年9月2日(火) 21：00～

ミュージカル『ヴェラキッカ』（2022年上演）

出演：美弥るりか、松下優也、古屋敬多（Lead）、愛加あゆ、平野綾 ほか

第二夜：2025年9月3日（水）21:00～

Dステ12th 『TRUMP』 REVERSE （2013年上演）

出演：三津谷 亮、西井幸人、山田裕貴、陳内 将 他

第三夜：2025年9月4日（木）21:00～

ミュージカル『マリーゴールド』（2018年上演）

出演：壮一帆 田村芽実 東啓介 愛加あゆ 吉野圭吾 他

第四夜： 2025年9月5日（金）21:00～

『LILIUM -リリウム新約少女純潔歌劇-』(2023年上演)

出演：内田未来、浜浦彩乃、大森未来衣、斎藤瑠希 他

第五夜： 2025年9月6日（土）21:00～

音楽朗読劇 『黒世界 ～リリーの永遠記憶探訪記、或いは、終わりなき繭期にまつわる寥々たる考察について～』 雨下の章 （2020年上演）

出演：鞘師里保 樹里咲穂 池岡亮介 大久保祥太郎 新良エツ子 宮川浩 中尾ミエ 松岡充

※プレミア公開終了時間は各日異なります。後日、配信URLと合わせてお知らせいたします。

※アーカイブ配信はございません。

■TRUMPシリーズ

劇作家・末満健一がライフワークに掲げ、2009年より展開する演劇シリーズ作品。人間でいうところの思春期＝繭期（まゆき）のヴァンプの少年たちが生を渇望する姿を描いたシリーズの原点『TRUMP』の他、『LILIUM-リリウム少女純潔歌劇-』、『SPECTER』、『グランギニョル』、ミュージカル『マリーゴールド』、『COCOON 月の翳り星ひとつ』『黒世界 雨下の章・日和の章』、ミュージカル『ヴェラキッカ』、『LILIUM -リリウム新約少女純潔歌劇-』、『マリオネットホテル』をこれまでに上演。公演から派生した短篇小説を発表したり、「繭期夜会」と呼ばれるコンサートなども開催。2020年より「ヤングエース」にてコミック連載もスタート。

■TRUMPシリーズ 最新ミュージカル『キルバーン』

ミュージカル『キルバーン』情報サイト：https://kill-burn.westage.jp/

＜公演＞

2025年9月13日（土）～28日（日） サンシャイン劇場

2025年10月2日（木）～5日（日） 梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

■TRUMPシリーズ最新商品情報

『マリオネットホテル』Blu-ray &DVD 発売中

＜Blu-ray初回限定豪華版（2枚組）＞

品番：PCXP-51099

価格：10,450円（税込）

[収録内容]

DISC1：本編＋特典映像「日替わりダイジェスト」

DISC2：「マリオネットホテル」スペシャルメイキング映像

封入特典：豪華40Pスペシャルブックレット、16P共通ブックレット

※三方背ケース付き

※初回限定版は数に限りがございます。

＜Blu-ray通常版（1枚組）＞

品番：PCXP-51100

価格：7,150円（定価）

収録内容：本編＋特典映像 「日替わりダイジェスト」

封入特典：16P共通ブックレット

＜DVD通常版（１枚組）＞

品番：PCBP-54650

価格：7,150円（税込）

収録内容：本編＋特典映像 「日替わりダイジェスト」

封入特典：16P共通ブックレット

発売・販売元：ポニーキャニオン

(C)2024 WATANABE ENTERTAINMENT

