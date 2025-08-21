『シャッフルアイランドSeason6』第7話と最終話のスタジオゲストに犬飼貴丈さんが決定！犬飼「いろんなドキドキが合わさって、日常じゃ味わえない感情になるとっても貴重な番組だと思う」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年8月21日（木）今夜10時より放送する、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season6』の第7話と翌週放送の最終話となる第8話のスタジオゲストとして、俳優の犬飼貴丈さんの出演が決定したことをお知らせいたします。

【『シャッフルアイランド Season6』第7話の予告編はこちら】

https://youtu.be/Vny7YvYynTo?si=pNU-cg8Z8c6KNyf(https://youtu.be/Vny7YvYynTo?si=pNU-cg8Z8c6KNyf_)

■『シャッフルアイランド Season6』とは？

本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショーです。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っています。

また、番組MCは前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希が続投。さらに、今シーズンより“恋愛リアリティーショーMC初挑戦”となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入することも決定しています。

■スタジオゲストに犬飼貴丈さんの出演が決定

この度、2025年8月21日（木）夜10時より放送する『シャッフルアイランド Season6』の第7話と翌週放送の最終話となる第8話のスタジオゲストとして、俳優の犬飼貴丈さんの出演が決定いたしました。犬飼さんは前シーズン『シャッフルアイランド Season5』の第7話と第8話にもスタジオゲストと出演しており、「『シャッフルアイランド』は、自分の中で毎年の夏の恒例行事になってきています（笑）来年の夏もスケジュールを空けておきたい」と“番組愛”を覗かせながらコメント。さらに、「シーズンごとによりセクシーになっていってませんか？（笑）いろんなドキドキが合わさって、日常じゃ味わえない感情になるとっても貴重な番組だと思います」と収録後の感想を寄せています。

告白まで残りあと1日を残し、衝撃のキスをはじめ“恋の猛烈なラストスパート”が巻き起こる大注目の第7話は2025年8月21日（木）今夜10時から「ABEMA」にて無料放送です。ぜひ、ご期待ください。（放送URL: https://abema.tv/channels/abema-special/slots/EudAzNrY79vjFd）

また、放送開始を記念して、2025年7月1日（火）から8月31日（日）までの期間限定で、江の島海水浴場の西浜と東浜にそれぞれ「シャッフルアイランド海の家Supported by C1000」をオープンしています。（※西浜は2025年9月7日（日）まで開催）番組とともに、ぜひお楽しみください。

■犬飼貴丈さんコメント全文

『シャッフルアイランド』は、自分の中で毎年の夏の恒例行事になってきています（笑）

来年の夏もスケジュールを空けておきたいです。

そして、シーズンごとによりセクシーになっていってませんか？（笑）

いろんなドキドキが合わさって、日常じゃ味わえない感情になるとっても貴重な番組だと思います。

■『シャッフルアイランド Season6』番組概要

＜第7話＞

放送日時：2025年8月21日（木）夜10時～（以降、毎週木曜 夜10時から放送）

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL: https://abema.tv/channels/abema-special/slots/EudAzNrY79vjFd

